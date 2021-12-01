В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). В Японии впервые выявлен вариант коронавируса омикрон, сообщило министерство здравоохранения.

Штамм был обнаружен у намибийского дипломата в возрасте 30-39 лет, который прибыл в международный аэропорт Нарита в префектуре Тиба, из этой южноафриканской страны через третью страну 28 ноября.

По прибытии у дипломата не было никаких симптомов, но позже у него поднялась температура. Он находится на карантине в медицинском учреждении. Омикрон был обнаружен в ходе анализа генома, проведенного Национальным институтом инфекционных заболеваний.

К июлю он был полностью вакцинирован от коронавируса. Два члена семьи, которые были с ним, дали отрицательный результат на вирус.

Правительство Японии решило рассматривать всех 70 человек, летевших одним рейсом с дипломатом, как имевших близкие контакты. Все они дали отрицательный результат, но один из них пожаловался на жар.

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