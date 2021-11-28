Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни

Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизниОбщество Здоровье
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В ходе опроса мнения детей и родителей о коронавирусе, проведенного Национальным центром здоровья и развития детей в сентябре 2021 года, 60% респондентов с первого по третий класс средней школы ответили, что очень хотят либо скорее хотят вакцинироваться (получен 1271 релевантный ответ).
Сумма положительных ответов составила 50% у первоклассников, зато среди учащихся старших классов 50% «очень хотят» и 28% «скорее хотят» вакцинироваться – то есть в более старших классах наблюдается большее количество положительных ответов.
О причинах желания вакцинироваться отвечали «Не хочу заразиться и доставлять беспокойство окружающим» (3 класс средней школы), «Если будет меньше инфицированных, получится быстро справиться с эпидемией» (1 класс старшей школы), «Можно будет посещать школьный клуб и устраивать спортивные праздники, хочу поехать в учебное путешествие» (1 класс средней школы) – многие хотят поскорее вернуться к привычной жизни. Кроме того, некоторые испытывают общественное давление – «Страшно, что обо мне подумают» (6 класс младшей школы), «Не хочу, чтобы надо мной издевались» (1 класс средней школы).
Те, кто ответил, что не хочет вакцинироваться, объясняли: «Боюсь побочных эффектов» (2 класс старшей школы), «Не могу предвидеть долгосрочные последствия для здоровья» (2 класс средней школы).
Что родители думают о вакцинации детей? Ответило 5753 человек с детьми разных возрастов, от новорожденных до старшеклассников. 78% заявили, что хотели бы, или скорее хотели бы, чтобы дети вакцинировались.
60% родителей учеников средних классов и 68% родителей старшеклассников очень хотели бы вакцинации детей, в том числе, например, из-за таких соображений: «Опасаюсь, что без вакцинации могут быть проблемы с продолжением учёбы» (опекун ученика 3 класса старшей школы).
В Японии люди старше 12 лет имеют право на бесплатную вакцинацию от нового коронавируса. 10 ноября Pfizer, крупная фармацевтическая компания США, обратилась в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения с просьбой увеличить целевой возраст вакцинации до 5-11 лет. Вакцинация для детей от 5 до 11 лет уже разрешена в США.
Фотография к заголовку: PIXTA
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