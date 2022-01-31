В Японии зарегистрировано 78 127 выявленных за день случаев COVID-19

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Токио, 30 января (Jiji Press). Число людей, у которых было выяdлено заражение новым коронавирусом в Японии, 30 января составило 78 127 человек, что примерно на 50% больше, чем неделей ранее.

Серьёзно больных насчитывалось 767 человек, что на 33 больше, чем 29 января, за 30 января зарегистрирована 31 смерть от COVID-19.

Количество заражений за день достигло рекордно высокого уровня в пяти префектурах – Ямагата на северо-востоке Японии, Ибараки, Сайтама и Тиба на востоке Японии и Окаяма на западе Японии. В самой южной префектуре Окинава выявлено 838 новых случаев, что на 118 меньше, чем неделей ранее. Это количество в сравнении с показателями неделей ранее падает шестой день подряд.

Из Токио сообщили о 15 895 новых случаях 30 января, количество заражений за день превышает 10 000 в течение шести дней подряд. По данным столичной администрации Токио, этот показатель был самым высоким для воскресенья.

Уровень занятости больничных коек для пациентов с COVID-19 в японской столице достиг 48,5%, приблизившись к порогу в 50%, когда правительство Токио может запросить у центрального правительства объявление чрезвычайного положения.

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