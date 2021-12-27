В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом

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Токио, 26 декабря (Jiji Press). За 26 декабря в Японии выявлено в общей сложности 263 случая заражения новым коронавирусом.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составило 38, что на один больше по сравнению с предыдущим днём, не зарегистрировано ни одного случая летального исхода.

В Токио за день у 43 человек был выявлен положительный результат теста на коронавирус, что на 10 больше, чем неделей ранее. Число пациентов с COVID-19 с тяжёлыми симптомами по критериям администрации Токио составило 2, не изменившись с 25 декабря.

Среднее за семь дней ежедневное число новых случаев заражения COVID-19 к 26 декабря в японской столице составило 35,1, что на 43,9% больше, чем неделей ранее.

Много новых случаев заболевания было в префектуре Канагава (36) возле Токио и в префектуре Осака (30) на западе Японии.

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