В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день

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Токио, 6 января (Jiji Press). В Японии за день зарегистрировано 4475 новых случаев заражения новым коронавирусом, их количество впервые с 18 сентября 2021 года превысило 4000.

В самой южной префектуре Окинава был зарегистрирован 981 новый случай заболевания, что является рекордным показателем за день и намного превышает 623 случая в предыдущий день. Ранее максимальное число заражений за день составляло 809 и было зарегистрировано 25 августа 2021 года, во время действия чрезвычайного положения, связанного с COVID-19.

Новые случаи заражения также достигли рекордного уровня в префектуре Ямагути, достигнув 181, при этом накануне этот показатель составлял 104. Это число превзошло предыдущий рекорд в 119, зарегистрированный 19 августа прошлого года.

В Токио положительный результат на вирус получил 641 человек, накануне – 390. В префектуре Осака выявили 505 новых случаев заражения, что более чем вдвое превышает 244 случая днём ранее.

По всей стране количество пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии к 6 января составило 64, что на четыре больше, чем в предыдущий день.

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