В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 января (Jiji Press). В Японии за день зарегистрировано 4475 новых случаев заражения новым коронавирусом, их количество впервые с 18 сентября 2021 года превысило 4000.
В самой южной префектуре Окинава был зарегистрирован 981 новый случай заболевания, что является рекордным показателем за день и намного превышает 623 случая в предыдущий день. Ранее максимальное число заражений за день составляло 809 и было зарегистрировано 25 августа 2021 года, во время действия чрезвычайного положения, связанного с COVID-19.
Новые случаи заражения также достигли рекордного уровня в префектуре Ямагути, достигнув 181, при этом накануне этот показатель составлял 104. Это число превзошло предыдущий рекорд в 119, зарегистрированный 19 августа прошлого года.
В Токио положительный результат на вирус получил 641 человек, накануне – 390. В префектуре Осака выявили 505 новых случаев заражения, что более чем вдвое превышает 244 случая днём ранее.
По всей стране количество пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии к 6 января составило 64, что на четыре больше, чем в предыдущий день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом
- В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов
- Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг