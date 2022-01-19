В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 впервые превысило 30 000

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Токио, 18 января (Jiji Press). Количество выявленных за день случаев заболевания COVID-19 в Японии достигло 32 197, впервые превысив 30 000.

Предыдущий дневной рекорд был зафиксирован 20 августа 2021 года, на пике пятой волны заражения.

В Японии в середине-конце августа прошлого года ежедневно регистрировалось более 20 000 случаев заболевания коронавирусом, в основном из-за распространения дельта-варианта. Но ежедневная нагрузка снизилась в сентябре и оставалась в основном ниже 300 с конца октября до середины декабря.

Количество выявленных за день случаев снова начало расти в конце декабря в условиях снижения эффекта вакцины и появления варианта омикрон. С начала 2022 года число новых случаев заболевания COVID-19 выросло более чем в 60 раз с 534 на 1 января.

Между тем, число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Японии к 18 января достигло 261, что намного ниже рекордного уровня в 2223 человека, отмеченного 4 сентября прошлого года.

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