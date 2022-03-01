В Японии за всё время эпидемии зарегистрировано более 5 миллионов случаев COVID-19

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Общее число случаев заболевания COVID-19 за всё время в Японии превысило пять миллионов, увеличившись на два миллиона менее чем за месяц при шестой волны заражения, вызванной высококонтагиозным вариантом омикрон.

Это число превысило один миллион в августе прошлого года, и достигло двух миллионов всего через пять месяцев после этого, 20 января этого года. Эта цифра достигла трёх миллионов 3 февраля и превысила четыре миллиона 15 февраля.

5 февраля количество новых выявленных случаев заражения за день впервые превысило 100 000 во время шестой волны. Ежедневное число смертей, связанных с COVID-19, во вторник достигло рекордного уровня в 322 человека.

28 февраля в стране было зарегистрировано 51 348 новых случаев и 198 смерти. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 сократилось с 27 февраля на 21 до 1461.

В Токио было выявлено 9632 новых случая, что на 827 больше, чем неделей ранее. Среднее число новых случаев за семь дней упало на 22,8% по сравнению с неделей ранее до 11 259,9.

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