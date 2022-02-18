Количество умерших от COVID-19 за день в Японии достигло рекордного уровня в 269 человек

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Число смертей от нового коронавируса 17 февраля достигло рекордного уровня в 269 в Японии, оно превышает 200 третий день подряд.

В Японии зафиксировано 95 208 новых случаев инфекции за день, при этом число тяжелобольных пациентов с COVID-19 увеличилось на 25 с 16 февраля до 1469.

Префектура Осака зарегистрировала 54 новых случая смерти от COVID-19, что является вторым по величине показателем за историю пандемии. В Канагаве число новых летальных случаев достигло 35, в Токио и Айти – по 24, в Хёго – 21, в Фукуоке – 18.

Администрация Токио сообщила о 17 864 новых случаях заражения, что примерно на 1000 меньше, чем неделей ранее, снижение наблюдается девятый день подряд.

Всего было зарегистрировано 13 912 новых случаев в Осаке и 8025 в Канагаве. Ежедневные показатели достигли рекордного уровня в Иватэ (277) и Фукуи (325).

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