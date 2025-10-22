Часовая башня в Саппоро

Жизнь Японии в фотографиях

Часовая башня в центре Саппоро является символом города.

Историческое здание

Часовая башня Саппоро – историческая достопримечательность и символ столицы Хоккайдо, самой северной префектуры Японии. Расположенное недалеко от центрального парка Одори в Саппоро здание было построено в октябре 1878 года как учебный корпус для Сельскохозяйственного колледжа Саппоро, который позже стал Университетом Хоккайдо. Часы были установлены в 1881 году, это старейшая часовая башня в Японии.

В 2024 финансовом году Часовую башню Саппоро посетили более 300 000 человек. Её архитектурный дизайн в западном стиле выделяется среди прочих зданий центра города. Внутри находится музей, рассказывающий об истории Часовой башни. Каждый год 16 октября башню можно посетить бесплатно в честь годовщины её постройки.

Фотография к заголовку: © Pixta

