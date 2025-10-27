Рокуё: счастливые и несчастливые дни японского календаря

Жизнь Японии в фотографиях

Счастливые и несчастливые дни

Рокуё – повторяющаяся последовательность из шести дней, которую, как правило, указывают во многих японских календарях. Характеристика дня показывает его благоприятность для определённых событий. Люди чаще всего учитывают её при планировании важных мероприятий, таких как свадьбы и похороны.

Эта система пришла в Японию из Китая примерно в XIV веке, но получила широкое распространение лишь в конце XIX века. Существовали различные варианты с разными названиями и порядком, прежде чем общепринятой стала современная система.

Названия шести дней и их толкования

先勝 (сэнсё:): хороший день для действий на опережение. Благоприятный для действий утром, потом удача исчерпывается, на что указывает значение иероглифов: «победа первому».

友引 (томобики): название дня указывает на то, что вы можете «привлечь друзей» к удачным мероприятиям, он благоприятен для счастливых событий, но в то же время на такие дни обычно не назначают похоронные церемонии с участием других людей.

先負 (сэмпу / сакимакэ): в такие дни лучше действовать не торопясь, хорошо всё обдумав. Утро – не лучшее время для принятия важных решений, но потом день вполне удачный. Здесь кандзи означают «поражение первому».

仏滅 (буцумэцу), «смерть Будды»: в целом неблагоприятный день, хотя в этот день можно проводить похороны и буддийские обряды, как и следует из названия.

大安 (тайан): очень благоприятный, означает «Великий мир». Этот день особенно хорошо подходит для свадеб.

赤口 (сякко: / сяку): неудачный день, особенно для праздничных мероприятий. Благоприятным считается только полдень. Название означает «красный рот»; красный цвет ассоциируется с кровью и огнём, поэтому следует избегать режущих вещей и источников огня.

