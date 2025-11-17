Pocky: легендарные японские шоколадные палочки

Жизнь Японии в фотографиях

Pocky – одна из самых известных закусок в Японии. Эти покрытые шоколадом палочки получили свой название из-за звука «поккин», который они издают при разламывании.

Перекусить на ходу

Pocky – пожалуй, самая известная закуска в Японии. Она получила своё название от хрустящего звука поккин, который издают покрытые шоколадом палочки из твёрдого печенья, когда их ломают. По словам производителя Glico, впервые выпущенная в 1966 году закуска задумывалась как удобная для перекуса на ходу, и тестовая версия недолгое время называлась Choco-Teck, поскольку звук тэку-тэку ассоциируется с ходьбой. Этот снэк также выделялся тем, что часть палочки не покрыта шоколадом, что позволяет удобно её держать, не пачкая руки.

Pocky стал хитом как в Японии, так и за рубежом, хотя на некоторых рынках он известен под названием Mikado. В 2020 году компания была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире производитель печенья в шоколадной глазури. У Pocky и сладких снэков Pretz даже есть специальный день 11 ноября: запись даты в виде 11/11 напоминает вкусные палочки.

Фотография к заголовку: © Ichiro Ohara/stock.adobe.com

