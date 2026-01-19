Юкидзури: традиционная техника защиты деревьев зимой
Изящные конусы из верёвок
В некоторых регионах Японии, в том числе Тохоку и Хокурику, выпадает много снега, и начиная с ноября или начала декабря садоводы принимают меры по защите деревьев от зимней непогоды. Один из известных методов является юкидзури – деревья защищают от повреждений, прикрепляя к стволу бамбуковые шесты, а к верхушкам шестов привязывают верёвки, которые поддерживают ветви. Такая конструкция имеет характерную конусообразную форму, добавляя изысканное изящество зимнему пейзажу сада.
Юкидзури можно увидеть в знаменитом саду Кэнрокуэн в Канадзаве, столице префектуры Исикава, который признан национальным памятником живописной природы. Эстетические качества юкидзури способствуют его популярности даже в районах, где в последние годы не бывает обильных снегопадов.
Фотография к заголовку: Юкидзури в саду Кэнрокуэн (© Pixta)