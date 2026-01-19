Юкидзури: традиционная техника защиты деревьев зимой

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

В особенно снежных регионах Японии садоводы, чтобы защитить деревья от повреждений при снегопаде, используют метод юкидзури, создавая защитный каркас из верёвок, который поддерживает ветви.

Изящные конусы из верёвок

В некоторых регионах Японии, в том числе Тохоку и Хокурику, выпадает много снега, и начиная с ноября или начала декабря садоводы принимают меры по защите деревьев от зимней непогоды. Один из известных методов является юкидзури – деревья защищают от повреждений, прикрепляя к стволу бамбуковые шесты, а к верхушкам шестов привязывают верёвки, которые поддерживают ветви. Такая конструкция имеет характерную конусообразную форму, добавляя изысканное изящество зимнему пейзажу сада.

Юкидзури можно увидеть в знаменитом саду Кэнрокуэн в Канадзаве, столице префектуры Исикава, который признан национальным памятником живописной природы. Эстетические качества юкидзури способствуют его популярности даже в районах, где в последние годы не бывает обильных снегопадов.



Юкидзури в саду Кэнрокуэн при ночной подсветке (© Pixta)

Фотография к заголовку: Юкидзури в саду Кэнрокуэн (© Pixta)