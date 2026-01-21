Тока Эбису: трёхдневный праздник в честь одного из семи богов счастья

Жизнь Японии в фотографиях

В храмах и святилищах, посвящённых Эбису, новый год начинается с оживленного трехдневного фестиваля, который стартует 9 января и посвящен японскому богу удачи.

Почитание бога счастья

Эбису, один из Ситифукудзин, «семи богов счастья», почитается как божество везения и изобилия. Он считается божеством рыбаков, но также его почитают как приносящего удачу коммерческим предприятиям. С 9 января в храмах и святилищах, посвящённых Эбису, проходит популярный трёхдневный праздник Тока Эбису. Многие верующие покупают украшенные фукудзаса (счастливые бамбуковые ветви) или декоративные грабли, известные как кумадэ, «медвежья лапа», чтобы украсить ими рабочее место и ​​​​обеспечить себе удачу в наступающем году.

Три самых известных святилища, посвященных Эбису, – это Нисиномия в префектуре Хёго, Имамия Эбису в Осаке и Киото Эбису. Святилище Нисиномия, в частности, известно своим забегом «счастливчиков», оживлённым ритуалом, получившим общенациональную известность. Когда в шесть утра 10 января ворота святилища открываются, верующие пробегают 230-метровый путь к главному павильону, и первые три добежавших мужчины объявляются фуку-отоко, или «счастливчиками» этого года.



Около 5000 бегунов принимали участие в ежегодном забеге, который проходил 10 января 2023 года в святилище Нисиномия в префектуре Хёго, чтобы стать «счастливчиком» года (© Jiji)

Фотография к заголовку: Украшения к празднику Тока Эбису (© Pixta)

