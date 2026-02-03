Кайро: японские одноразовые грелки

Жизнь Японии в фотографиях

В Японии популярны недорогие одноразовые грелки «кайро», которые помогают согреться зимой.

Выделение тепла

На протяжении веков японцы защищались от зимнего холода, нагревая небольшие камни в очаге и заворачивая их в шёлковую вату или ткань, чтобы носить с собой для обогрева. Сегодня для этой цели используются одноразовые грелки кайро. Недорогие и простые в использовании кайро выпускаются в широком ассортименте, среди них есть такие, которые можно налепить на одежду или вставить в обувь.

В отличие от традиционных камней, кайро нагреваются за счёт химической реакции. Открывая упаковку, вы позволяете воздуху проходить через крошечные отверстия во внешней оболочке, окисляя находящийся внутри железный порошок и обеспечивая медленное выделение тепла. Кайро можно купить в розничных магазинах, таких как драгсторы, магазины шаговой доступности комбини и супермаркеты.

Фотография к заголовку: © Pixta

