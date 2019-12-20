Японский калейдоскоп

Зима в Японии

Общество Туризм

Зимой в Японии проводится множество праздников, связанных с наступлением нового года, это время церемонии совершеннолетия, иллюминаций, рождественских развлечений и катания на лыжах.
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Зима в Японии может быть очень разной – всё зависит от того, в какой части страны вы находитесь. Большая часть западного побережья и близлежащие районы превращаются в «снежную страну» из-за дующих с материковой Азии ветров, которые насыщаются влагой над Японским морем. Зато тихоокеанская сторона страны защищена от этих осадков центральными горными хребтами и там намного больше дней с ясной зимней погодой.

Декабрьский коллапс

Конец года – традиционно напряжённый период. В традиционном лунном календаре двенадцатый лунный месяц называли сивасу, «священники бегают» – у буддийских монахов множество дел в преддверии Нового года. В холодную погоду магазины электротоваров выставляют традиционные столики с обогревом – котацу. В драгсторах пользуются спросом карманные химические грелки кайро – их нужно только распаковать и помять; есть кайро, которые можно поместить в обувь, чтобы согреть ноги.

Люди у котацу (слева); грелки кайро помогают согреться зимой
Люди у котацу (слева); грелки кайро помогают согреться зимой

В ноябре поступают в продажу новогодние открытки нэнгадзё с изображением соответствующего животного года (это). Почта гарантирует доставку 1 января открыток, отправленных до 25 декабря, хотя некоторые предпочитают менее трудоёмкий вариант отправки приветствий по электронной почте или в социальных сетях.

В декабре люди собираются вместе с друзьями или коллегами на бонэнкай, «встречи, чтобы забыть (старый) год» – по меньшей мере, неприятные события года. Улицы украшены иллюминацией, и толпы людей собираются в самых известных местах, таких как Кумин руминариэ, Маруноути, Харадзюку и Омотэсандо.

Квартал Маруноути в центре Токио с новогодней иллюминацией
Квартал Маруноути в центре Токио с новогодней иллюминацией

Рождество не является национальным праздником в Японии, и большинство японцев не воспринимает его как религиозный праздник, но многим он нравится. Сочельник стал важной датой для свиданий, а жареная курица – популярное блюдо на Рождество. Лёгкие бисквиты с клубникой и сливками также стали японской праздничной традицией, отчасти благодаря рекламе кондитеров.

Рождественский торт в японском стиле
Рождественский торт в японском стиле

Кое-кто любит принимать горячие ванны с ароматными цитрусовыми фруктами юдзу зимой, особенно в день солнцестояния 21 или 22 декабря. Ещё один декабрьский обычай – готовиться к встрече Нового года, когда «божества года» тосигами посещают дома. Новогодние украшения – это кадомацу, «сосны у входа», декоративные «огораживающие» верёвки симэкадзари, а также круглые «зеркальные» рисовые лепёшки кагамимоти. Можно купить или приготовить новогоднюю еду осэти рёри, сакэ и суп дзони. Осэти рёри – это набор блюд с благопожелательным смыслом, их готовят заранее, чтобы не готовить в первые дни года. В дополнение к традиционным японским блюдам растёт спрос на итальянские, французские и китайские версии. Многие люди делают заказы в специализированных магазинах, а также в ресторанах и универмагах. Самые известные из них распродаются практически сразу.

Разнообразие осэти рёри
Разнообразие осэти рёри

Среди растений благопожелательный смысл имеют сосна, бамбук и умэ (слива), любят также зимние цветы – нарцисс и камелию.

Японский нарцисс
Японский нарцисс

В новогоднюю ночь с 1951 года на канале NHK традиционно показывают песенный конкурс «Кохаку ута кассэн», «Песенная битва красных и белых». Люди также едят тосикоси соба, «гречневая лапша перехода в (новый) год», символически обеспечивая себе долголетие. Перед полуночью по всей стране в храмах звонят колокола. В ходе буддийского ритуала дзёя-но канэ колокола звонят 108 раз, что символизирует освобождение от 108 мирских страстей.

Храмовые колокола на Новый год звонят 108 раз
Храмовые колокола на Новый год звонят 108 раз

Новый год

Новый год встречают по-разному – кто-то стремится увидеть первый восход солнца с вершины горы или над горизонтом моря или озера. В токийском районе Сибуя обратный отсчёт привлекает толпы молодых японцев и туристов. Люди желают друг другу счастливого Нового года с фразой Акэмаситэ омэдэто! Общественный транспорт ходит в течение ночи, в храмах и святилищах образуются длинные очереди для хацумодэ, первого визита к божествам. Посетители этих мест поклонения часто приобретают гадания омикудзи и обереги эма, на которых пишут молитвы, покупают амулеты омамори. На Новый год дети с нетерпением ждут подарков-отосидама (конверт с деньгами), а в универмагах продают фукубукуро, «сумки удачи», с неожиданными предметами по выгодным ценам.

Ворота перед храмом Сэнсодзи в Асакусе, Токио, на Новый год
Ворота перед храмом Сэнсодзи в Асакусе, Токио, на Новый год

В большинстве регионов новогодний период сёгацу длится до 7 января, когда уставшие желудки получают долгожданный отдых от питательной еды и получают лечебную нанакуса-гаю (рисовую кашу из семи трав). Подогретое сакэ также помогает защититься от холода в это время года.

Второй понедельник года – время празднования Дня совершеннолетия. Те, кому в прошедшем году исполнилось 20 лет, принаряжаются и посещают специальные церемонии, чтобы отметить это событие.

Новые взрослые, одетые в кимоно, в День совершеннолетия (предоставлено Даниэлем Рубио)
Новые взрослые, одетые в кимоно, в День совершеннолетия (предоставлено Даниэлем Рубио)

Зимние развлечения

Мало что сравнится с наслаждением от горячей ванны на термальных источниках-онсэнах, особенно в открытом бассейне ротэмбуро. Японская ассоциация удалённых горячих источников (хито), образованная в 1975 году, насчитывала 33 зарегистрированных члена и с тех пор расширившись. Люди – не единственные поклонники горячих источников. Японские макаки регулярно купаются в Дзигокудани (преф. Нагано), и капибары также принимают горячую ванну в некоторых зоопарках.

Лыжи, сноуборд и другие зимние виды спорта популярны в таких районах, как Японские Альпы и Хоккайдо, особенно когда поблизости есть горячие источники. Другие крупные зимние достопримечательности на Хоккайдо включают праздник снега в Саппоро и любование журавлями на заболоченной территории Кусиро.

Верёвки предотвращают порчу деревьев от снегопада в парке Кэнрокуэн в Канадзаве преф. Исикава
Верёвки предотвращают порчу деревьев от снегопада в парке Кэнрокуэн в Канадзаве преф. Исикава

В Японии много хороших мест для горных лыж
В Японии много хороших мест для горных лыж

Снежный фестиваль в Саппоро известен детальными ледяными скульптурами
Снежный фестиваль в Саппоро известен детальными ледяными скульптурами

Зимняя кухня

Зима – хороший сезон для многих блюд из морепродуктов, в том числе бури (лакедры), крабов, устриц и фугу, которую тщательно готовят, чтобы удалить содержащийся в ней токсин. Для «горшка» набэ хорошо подойдут пекинская капуста, лук нэги и редька дайкон. Зима – лучшее время для варёных продуктов одэн, который продают во многих комбини и ресторанах.

В традиционном календаре 3 февраля – один из переломных моментов года, праздник смены сезонов Сэцубун. Как правило, один из членов семьи надевает маску беса, а другие бросают бобы, скандируя они ва сото, фуку ва ути, «Черти — вон, счастье — в дом!». Также считается, в этот день можно приманить удачу, съев особый вид свернутых суши, эхомаки.

В Японии на День святого Валентина 14 февраля сложилась традиция: женщины дарят мужчинам шоколадные сладости, а сами получают подарки ровно через месяц, в Белый день. Обычай приносит немалые доходы производителям кондитерских изделий, хотя в последние годы всё чаще люди покупают шоколад для себя, а не в подарок.

День святого Валентина в Японии – праздник шоколада
День святого Валентина в Японии – праздник шоколада

Фотография к заголовку: Японские макаки в онсэне Дзигокудани преф. Нагано (© Pixta)

Зима