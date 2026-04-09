Ботамоти и охаги: сладкие весенние и осенние рисовые лепёшки

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Сладости к равноденствию

Ботамоти и охаги – традиционные японские сладости, которые едят во время Хиган –недельного периода, приуроченного к весеннему или осеннему равноденствию, когда люди обычно посещают семейные могилы. Сладости готовят из клейкого риса, покрытого сладкой пастой из бобов адзуки. Ботамоти едят во время весеннего равноденствия, и они символизируют пионы (ботан), которые цветут в это время года. Охаги едят осенью, и они названы в честь леспедецы хаги, которая цветет осенью. Помимо того, что это сезонные лакомства, эти сладости приносят в качестве подношений на могилы предков и буцудан (домашние буддийские алтари), чтобы помолиться о хорошем урожае.

Ботамоти и охаги по сути одно и то же, хотя некоторые придерживаются традиции использовать тонкую бобовую пасту косиан для ботамоти и более грубую пасту цубуан для охаги. Предполагают, что поскольку осенью кожура свежесобранных адзуки ещё мягкая, цубуан лучше передаёт её характерную текстуру.

Фотография к заголовку: Рисовые лепёшки, известные как ботамоти весной и охаги осенью (© Pixta)

