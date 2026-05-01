Кото: древний японский музыкальный инструмент

Кото – это сложный струнный инструмент, на котором играют в Японии уже более тысячи лет.

Древний инструмент

Кото – это традиционный японский 13-струнный инструмент, напоминающий цитру, с подвижными кобылками для настройки. Исполнители надевают на большой, указательный и средний пальцы три медиатора цумэ, предназначенных для звукоизвлечения. Кото изготавливается из древесины павловнии и используется в Японии более тысячелетия.

Мияги Митио (1894-1956) – композитор, возродивший популярность кото в XX веке, в том числе благодаря своему произведению «Весеннее море» (Хару но уми) для кото и флейты сякухати, которое часто исполняется в Японии в период новогодних праздников. Он также изобрел 17-струнное басовое кото.

