Аой-мацури: старинный праздник в Киото

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Киотский праздник Аой включает в себя шествие, в котором участвуют более 500 человек, одетых в традиционные наряды аристократов.

Аристократическая процессия

Фестиваль Аои Мацури, входящий в тройку главных фестивалей Киото, является основным храмовым фестивалем святилищ Симогамо и Камигамо. Считается, что это событие зародилось во времена правления императора Кинмэя (540–571 гг.), когда страна страдала от неурожая, голода и эпидемий. Хотя в средневековье фестиваль пришел в упадок, он был возрожден в 1694 году и проводится до сих пор.

Хотя в другие дни также проводятся сопутствующие церемонии, главным событием является грандиозное шествие, которое проходит 15 мая на протяжении восьми километров от Императорского дворца в Киото до святилища Камигамо. В шествии участвуют более 500 человек, одетых в аристократические наряды эпохи Хэйан (794–1185). Фестиваль назван в честь мальвы (аои), которой украшали повозки, запряженные волами, и бамбуковые занавеси, участвующие в параде.

Фотография к заголовку: Парад праздника Аой 15 мая 2024 года (© Jiji)

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