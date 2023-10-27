Симогамо дзиндзя – старейшее синтоистское святилище в Киото

Путеводительпо Японии

Святилище Симогамо в районе Сакё в Киото, окружённое тысячелетним лесом, является одним из известнейших туристических мест древней столицы. Многочисленные архитектурные и природные достопримечательности привлекают любителей «мест силы», как японцев, так и иностранных гостей.

Аой мацури: масштабный праздник старейшего святилища Киото

Аой мацури, наряду с Гион мацури и Дзидай мацури, является одним из трёх важнейших праздников Киото. Ежегодный праздник святилищ Симогамо и Камигамо проводится уже 1500 лет и пользуется особым статусом, поскольку к святилищам отправляются императорские посланники еще с периода Хэйан (794-1185). Праздник проводится ежегодно 15 мая и включает процессию с красочными платформами и повозками от императорского дворца в Киото к святилищам в сопровождении «принцессы» сайо-дай, главного персонажа праздника, и свиты из 500 человек в придворных костюмах периода Хэйан.



Принцесс императорского дома, посвятивших себя служению в святилище, называли сайо. В наши дни в процессии в качестве их представителя участвует женщина с титулом сайо-дай (© Edit Plus)



Веточки деревьев кацура и сердцевидные листья растения футаба-аой украшают волосы «принцессы» сайо-дай и одежду участников процессии. Платные места для зрителей расположены вдоль маршрута процессии у императорского дворца Киото и подхода к святилищам (© Edit Plus)

Камося, «святилища Камо», как обобщённо называют святилища Симогамо и Камигамо, были родовыми святилищами аристократического рода Камо, жившего в дельте реки Камо. Симогамо, святилище, расположенное ниже по реке, хранит память о предках рода Камо.

Согласно записям святилища, Симогамо был основан ещё до нашей эры. Учитывая, что в первобытном лесу Тадасу-но мори на территории святилища были найдены остатки ритуального места, датируемого периодом Дзёмон (около 10 000-300 гг. до н. э.), святилище, несомненно, имеет очень долгую историю как место священных ритуалов. Вся территория является национальным историческим объектом и включена в число исторических памятников древнего Киото, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.



Святилище Симогамо расположено в лесу, обращённом к дельте реки Камо, у слияния рек Камо и Такано. Мост справа ведет к Дэматиянаги, ближайшей железнодорожной станции (© Pixta)

Будучи одним из главных святилищ Киото, Симогамо дзиндзя обладает множеством интересных достопримечательностей и может многое предложить посетителям как религиозный объект. Говорят, что главное божество святилища, Камотакэцуноми-но микото, обернулось ятагарасу, мифическим трёхногим вороном, который сопровождал Дзимму, первого императора страны, в его военной экспедиции в Ямато (современная префектура Нара). Оно считается защитником от несчастий и дорожно-транспортных происшествий. Вместе с Камотакэцуноми здесь почитают его дочь Тамаёрихимэ-но микото. Она, в свою очередь, является матерью Камовакэикадзути-но микото, божества, почитаемого в храме Камигамо, и покровительствует родам и детям.

Святилища двух божеств, воздвигнутые рядом, являются национальным достоянием. Крыши, покрытые пластинами коры кипарисовика, спускаются ниже со стороны входа, образуя глубокие карнизы в стиле традиционной архитектуры святилищ. Эти сооружения, а также павильон Оидоно, где готовятся ритуальные подношения богам, и другие обычно закрыты для публики, но их можно было осмотреть с июля по сентябрь 2023 года.



Западное и Восточное святилища, признанные национальными сокровищами, расположены рядом друг с другом (© Edit Plus)

Комплекс святилища включает в себя 53 сооружения, признанных важными культурными ценностями. Помимо главного павильона особенно примечательны ворота Ромон и Маидоно, а также сцена для музыкальных и танцевальных представлений кагура. Некоторые павильоны для богослужений необычны тем, что их опорные колонны установлены на камнях над землёй, а не закопаны в землю. Этот метод строительства, вероятно, использовался для облегчения разборки и ремонта построек раз в 21 год, когда проходил ритуал перестройки святилища сикинэн сэнгу, практикуемый более тысячелетия.

Территория святилища занимает площадь в 124 000 квадратных метров. Комплекс включает в себя несколько вспомогательных и подчинённых святилищ и известен как «место силы» благодаря многочисленным «божественным деревьям» симбоку и «святой воде» святилища. Чтобы получить благословение в святилище, посетители могут купить популярные амулеты, гадания омикудзи и другие принадлежности, которые должны приносить удачу.



Блестящие ярко-красные двухъярусные ворота Ромон святилища высотой 13 метров (© Edit Plus)

Святилища Котося



Святилища Котося являются покровителями 12 знаков китайского зодиака (© Edit Plus)

Перед главным павильоном в ряд расположены семь святилищ Котося. Почитающиеся там божества являются проявлениями божества-основателя страны Окунинуси-но микото под разными именами и покровительствуют родившимся в определённые годы китайского зодиакального календаря.

Административное здание святилища



Все эти амулеты, которые продаются в главном административном здании святилища, сделаны из тканей с разными узорами (© Edit Plus)

В крупнейшем административном здании, расположенном слева от ворот Тюмон, продаётся множество разнообразных амулетов о-мамори. У женщин особенно популярны о-мамори, вышитые серебряной нитью или изготовленные из шелкового крепа, сулящие удачу или помогающие реализовать мечту. Мужчинам чаще нравятся другие, сделанные из хлопчатобумажной ткани.

Святилище Иноуэся



Ярко-красный арочный мост расположен у пруда Митараси, справа от главного павильона святилища (© Pixta)

Святилище Иноуэся, расположенное к востоку от ворот Тюмон, защищает от бедствий. Существует поверье, что если омочить ноги в расположенном перед святилищем пруду Митараси в День Быка в конце июля, то можно обрести защиту от эпидемий. В этот день в святилище приходит множество людей, чтобы войти в пруд босиком. Священник объясняет, что перед праздником в этом пруду также проходит очищение сайо-дай, главный персонаж Аой мацури.

Популярны и сладости митараси данго, происходящие из святилища Симогамо. Эти приготовленные на пару шарики из рисового теста в подслащённом соусе, подаваемые на вертелах, вероятно, символизировали пузырьки из источника, питающего пруд Митараси, от которого они и получили свое название. Оригинальные сладости можно попробовать здесь и по сей день.



Этот специальный листок для гадания, продаваемый в офисе святилища Митараси, можно прочитать, если окунуть его в воду. На бумаге имеется водяной знак в виде герба святилища из листьев растения футаба-аой. Какую судьбу откроет вам вода? (© Edit Plus)

Святилище Аиоися



Это святилище популярно среди людей, которые ищут романтических отношений. Мужчины и женщины подносят божеству таблички эма в надежде найти хорошего спутника жизни (© Edit Plus)

Во вспомогательном святилище Аиоися, расположенном рядом с воротами Ромон, почитают божество, покровительствующее романтическим отношениям, безопасным родам, воспитанию детей и гармоничным семейным отношениям. Среди тех, кто хочет найти спутника жизни, популярно священное дерево сакаки с двумя переплетёнными стволами.



В магазинах святилища продаётся множество предметов, включая плетёные шнуры с мотивом футаба-аой и популярные листки для гаданий, которые покупают люди, стремящиеся найти партнёра. Эти листы имеют очень долгую историю, они даже упоминаются в «Повести о Гэндзи», написанной в начале XI века (© Pixta)

Святилище Каваи



Это святилище когда-то было домом, где провёл детство Камо-но Тёмэй, автор «Записок из кельи» (Ходзёки, 1212), одного из трёх величайших классических сборников литературных заметок (© Edit Plus)

Храм Каваи – самое южное вспомогательное святилище комплекса. Здесь почитают как божество мать императора Дзимму, слывшую великой красавицей. Она считается покровительницей женщин, наделяющей красотой и дарующей благополучные роды, воспитание детей и брак.

В этом святилище божеству подносят вотивные таблички эма в форме ручных зеркал. Прихожане, купив табличку, рисуют на лицевой стороне изображение накрашенного лица, а на обратной стороне пишут своё желание об обретении красоты. Вместе с табличкой выдают рис, который нужно смешать с обычным рисом, чтобы обрести физическую и духовную красоту.



Женщины могут нарисовать лицо на табличке в форме зеркала в отведённой для этого комнате (© Edit Plus)

Лес Тадасу-но мори



Лес Тадасу-но мори в основном состоит из деревьев листопадных пород, таких как вязовые. Однако из-за изменения климата сейчас там растёт больше дубов и вечнозелёных растений (© Pixta)

Тадасу-но мори, «Лес справедливости», с деревьями возрастом более 600 лет, покрывает большую часть территории святилища и представляет собой одно огромное «место силы». Растительность, включающая дзельквы (кэяки) и каркас китайский (эноки), практически не изменилась со времён периода Дзёмон. Этот лес также является средой обитания диких птиц, в основном уток, и насекомых, в том числе видов жуков, находящихся под угрозой исчезновения.

Лес издавна привлекал литературных деятелей. В «Повести о Гэндзи» описана сцена, где Гэндзи, покидая столицу, по пути в изгнание после необоснованного обвинения сочиняет стихотворение, выражающее его надежду на то, что лес ещё увидит, как будет исправлена несправедливость. Поэт и эссеист XI века Камо-но Тёмей, сын священника святилища Каваи и автор «Записок из кельи» (Ходзёки), воспевал в своих произведениях прозрачные воды ручья, протекающего через лес. Спокойная атмосфера этого прекрасного леса дарит покой и вдохновение всем, кто его посещает.



В начале июня люди собираются, чтобы полюбоваться светлячками, которых выпускают в этот поток (© Edit Plus)

Отдохните за чаем в «Саруя»



Сарумоти и чёрный соевый чай. Выпив чай, посетители могут выложить бобы на блюдце и есть их, посыпав солью (© Edit Plus)

Чайный домик «Саруя» поможет вам отдохнуть и полюбоваться сезонными пейзажами за освежающими напитками. Самая известная сладость чайного дома – рисовые лепёшки сарумоти. Это кондитерское изделие, состоящее из бобовой пасты с нежно-розовой оболочкой, имитирующей оранжево-розовое рассветное небо. Бобовая паста изготавливается из соевых бобов, выращенных в регионе Тамба, в бывших владениях святилища, и цвет покрытия также зависит от этих бобов. До недавнего времени сарумоти дарили императорскому посланнику, посещавшему святилище за несколько дней до начала Аой мацури.

Простой освежающий чай прекрасно гармонирует с сарумоти. Этот напиток, также приготовленный из черных соевых бобов Тамба, изначально предназначался для употребления священниками святилищ перед религиозными церемониями и считался обладающим лечебными свойствами.



Знаменитые сладости и чай в «Саруя» также можно взять на вынос или купить в качестве сувенира (© Edit Plus)

Святилище Симогамо

Адрес: 59 Shimogamo Izumigawachō, Sakyō-ku, Kyoto

Часы работы: с 6:30 до 17:00 (с 10:00 до 16:00 для специальных экскурсий); чайная «Саруя»: с 10:00 до 16:30

Плата: бесплатно (500 йен за билет на специальные эксурсии по Оидоно, Окурумая и святилищу Каваи)

Как добраться: от станции JR Киото сесть на городской автобус № 4, следующий до Нисигамо сякомаэ, и выйти на остановке Симогамо дзиндзя рядом со святилищем

Репортаж, текст и фотографии Edit Plus