Эма: способ попросить у богов удачи и успеха в синтоистских святилищах

Приношения эма – это деревянные таблички, обычно украшенные красочными рисунками, на которых люди пишут молитвы и вешают в святилищах и храмах согласно распространённой национальной традиции. Символически заменив жертвование храму коня, эти таблички первоначально украшались изображениями лошадей, но сейчас рисунки могут быть самыми разными.

Висящие в святилищах и храмах деревянные вотивные, то есть предназначенные для подношений богам, таблички эма можно увидеть по всей Японии. Подношение таких разрисованных простых деревянных табличек имеет глубокие корни в японских верованиях. Их можно использовать для молитвы о самых разных вещах – удачном сватовстве, хорошем здоровье, выздоровлении от болезни, успехе в бизнесе. Здесь мы рассмотрим их историю и желания, об исполнении которых просили люди в разные времена.

Подношение богам священных лошадей

Японцы считали лошадей священными животными, средством передвижения богов, и в древности существовал обычай преподносить их в дар святилищам. В больших святилищах симмэ, священных лошадей, держали в конюшнях, и считалось, что боги при необходимости на них ездили. В некоторых святилищах конюшни есть до сих пор.

Подарить святилищу настоящую лошадь могли только люди с высоким статусом, у которых имелись финансовые возможности держать или покупать лошадей. Поэтому обычные люди стали подносить богам умагата – фигурки лошадей, сделанные из глины, дерева или соломы. Ещё проще было поднести деревянную табличку с изображением лошади – так появились эма, что буквально означает «нарисованная лошадь».

Первое известное упоминание слова эма содержится в литературном сборнике «Литературные стили нашей страны» (Хонтё мондзуй), составленном в период Хэйан (794-1192). В записи, датированной 1012 годом, упоминается эма с изображением трёх лошадей, хотя обычай подносить эма ещё более ранний и восходит к VIII веку.

В 1972 году на месте археологических раскопок Иба в Хамамацу, префектура Сидзуока, была обнаружена эма периода Нара (710-794). Совсем недавно табличка с изображением лошади, предположительно относящаяся к тому же периоду, была найдена на археологических раскопках Сиката в префектуре Окаяма в 2012-2013 годах.

Эма из поселения Иба примерно 9 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину, а табличка найденная в Сиката имеет ширину 23 сантиметра и длину 12 сантиметров. В некотором смысле они являются прототипом эма, которые мы видим в наши дни.



Одна из старейших вотивных табличек эма в Японии, найденная на археологических раскопках в Иба (предоставлено Городским историческим музеем Хамамацу)

Разнообразие мотивов табличек эма

Изначально эма подносили только в синтоистских святилищах, но, по словам учёного Иваи Хироми, с начала периода Муромати (1333-1568) их стали жертвовать и в буддийских храмах. С середины периода Муромати рисунки на эма стали более разнообразными.

К примеру, в святилище Сираяма в Кока, префектура Сига, есть эма 1436 года, на которой изображены Тридцать шесть бессмертных поэтов и записано желание сочинить чудесные стихи, подобные произведениям великих поэтов японского стихотворного жанра вака.



Эма 1787 года в святилище Котохирагу, изображающая Роккасэн, шестерых знаменитых японских поэтов середины IX века, в числе изображённых – Аривара-но Нарихира и Оно-но Комати. Из сборника «Зерцало эма святилища Котохирагу» (Котохирагу эма кагами) (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Другим примером является эма 1459 года в святилище Отоконуси в Нанао, префектура Исикава. На ней изображена повозка с цветами и наслаждающиеся покоем женщины – скорее всего, она символизирует искреннее пожелание дальнейшей удачи в сражениях и сохранения женской красоты.



Деревянное буддийское украшение с изображением женщины верхом на лошади. Хотя рисунок и отличается от эма в храме Отоконуси, это также один из ранних примеров изображения женщин в качестве художественного мотива в период Муромати. Украшение в форме веера представляет характерные эма более сложных форм, появляющиеся в XV веке (предоставлено Токийским национальным музеем)

В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) стали появляться новые вариации мотивов. Одним из примеров является датируемая 1521 годом эма из храма Кофукудзи в городе Нара, на которой изображён бодхисаттва Манджушри (Мондзю босацу), символизирующий мудрость. На другой табличке 1552 года из храма Ицукусима в Хиросиме виден Бэнкэй, приносящий клятву вассальной верности Минамото-но Ёсицунэ, она сделана для молений о победе в войне. Ещё на одной эма примерно 1554 года нарисован Удаяна (яп. Удэнно), древний индийский царь, который поклонялся Будде, – она символизирует искреннюю веру (происхождение эма неизвестно).

Со временем характер желаний, которые люди хотели выразить на вотивных табличках эма, менялся.



Изображение Удаяны (Удэнно) со львом, созданное примерно в 1554 г. (предоставлено Токийским национальным музеем)

Как таблички эма стали продавать круглый год

Менялся и размер эма, они становились больше. Были построены специальные Павильоны эма, эмадо, для демонстрации поднесённых табличек, делали и очень большие эма в рамках, которые вешали над входом.

В период Адзути-Момояма (1568-1603) были популярны роскошные и богато декорированные вещи, поэтому в то время было создано много огромных аляповатых эма. Их подносили святилищам и храмам высокопоставленные самураи.



Павильон эмадо XIX века, рисунок Кацусики Хокусая (1760-1849) (предоставлено Токийским национальным музеем)

Культура вотивных табличек процветала в период Эдо (1603-1868), когда появилась профессия ремесленников эма, которые специализировались на рисовании изображений на табличках. Эма, считающиеся сейчас неотъемлемой частью народных верований, получили широкое распространение в народе и обрели любовь среди простых людей. К примеру, даже в эпоху Мэйдзи (1868-1912) хорошо продавались и сохраняли популярность эма, приуроченные к хацуума, Первому дню Лошади, который отмечали во вторую луну.



Ремесленник эма в словаре периода Эдо «Иллюстрированный учебник морали» (Дзинрин киммо дзуи), где приводятся примеры разных профессий (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Изменения в использовании эма стали заметны в 1892 году, когда газета «Ёмиури симбун» сообщила, что 300 табличек в святилище Суйтэнгу, где почитается божество, обеспечивающее беременность и лёгкие роды, были распроданы за один день. С тех пор некоторые виды эма стали продаваться круглый год.

Во время конфликтов, от Китайско-японской войны и до Второй мировой войны, люди, желающие победы в битвах и военной удачи, подносили множество эма с такими пожеланиями, а в послевоенные времена люди использовали их для молений об удаче в сватовстве и финансовых успехах, чтобы иметь возможность жить стабильной жизнью. Всё больше предприимчивых храмов и святилищ в период Нового года, когда люди совершали первое паломничество, хацумодэ, начали менять изображения на своих эма каждый год, чтобы они соответствовали китайскому циклу из 12 животных (это).



С эпохи Мэйдзи начали издаваться сборники с фотографиями новых видов эма. Мотивы, показанные здесь (слева направо): «грудное вскармливание», для молений о благополучном росте детей, «крыса», первое животное в китайском зодиаке, и «осьминог» для молитв об удалении бородавок и мозолей. В этом случае изображение связано с игрой слов – тако может означать как «осьминог», так и «бородавка». Все эти эма подносили в храме Такоякуси Дзёдзюин в Мэгуро в Токио

Когда в 1960-е годы подросшее первое поколение детей послевоенного бэби-бума поступило в старшую школу и потом в университеты, из-за жёсткой конкуренции за места в учебных заведениях начались так называемые «войны вступительных экзаменов». Люди стали массово подносить эма богу науки и учёности Тэндзину, чтобы попросить успеха в сдаче экзаменов, и теперь это стало традицией, которой многие следуют в период экзаменов.

Наверное, очень мало найдётся японцев, которые никогда не подносили эма. Эти вотивные таблички являются ярким примером для пословицы «Когда в беде, взывают к богам» (Коматта токи-но камиданоми), характеризующей отношение японцев к религии – они вспоминают о богах лишь тогда, когда нуждаются в помощи. Следует помнить, однако, что эти небольшие деревянные таблички когда-то были благочестивым подношением от простых людей, которые хотели почтить божество, но не имели средств, чтобы поднести в дар священного коня.

Фотография к заголовку: Таблички эма в святилище Юсима Тэндзин в токийском районе Бункё (PIXTA)

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