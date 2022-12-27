[Видео] В Японии готовятся к наступлению года Зайца

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Жрицы в Юсима Тэммангу, синтоистском святилище в токийском районе Бункё, готовятся к 2023 году, году Зайца. Посетители во время новогоднего паломничества смогут купить вотивные таблички эма с изображением зайца, животным года по традиционному 12-летнему циклу, чтобы написать свои пожелания для наступающего года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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