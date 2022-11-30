Наступает 2023 год – год Зайца: поговорим о зайцах в жизни и культуре жителей Японии

Знак китайского зодиака на 2022 год, согласно традиционному календарю животных – мидзуното-у, «младшего брата воды» и Зайца. Шестидесятилетний календарный цикл, основанный на натурфилософской теории «пяти элементов», учитывал «десять небесных стеблей» и «двенадцать земных ветвей», но в современной Японии о «десяти стеблях» не особенно говорят, тогда как цикл из двенадцати знаков, связанных с животными, часто используется для новогодних открыток и прочих предметов с новогодней символикой. В связи с приближением года Зайца мы расскажем, что значили эти животные для жителей Японии.

Все знают зайцев и кроликов – пушистых забавных зверьков. В последнее время в Японии в качестве домашних животных популярны их привозные виды, такие как нидерландский карликовый кролик и холланд лоп.

Зайцы живут в Японии с древних времён, они являются героями легенд и детских стихов. Эндемичные японские виды включают японского зайца (нихон но-усаги), широко распространённого на Хонсю, Сикоку и Кюсю, снежного зайца Эдзо (эдзо юки-усаги) и пищуху Эдзо (эдзо накиусаги), обитающих на Хоккайдо, и лазающего зайца (амамино куроусаги, «чёрный заяц Амами»), обитающего только на островах Амами-Осима и Токуносима. Биологи считают зайца Амами самым примитивным из существующих в мире видов зайцев и кроликов и называют его «живым ископаемым».

Белый заяц из Инабы

В отместку за обман акула содрала с зайца шкуру, и он страдал после того, как окунулся в морскую воду. Бог Окунинуси-но микото посоветовал ему поваляться на соцветиях рогоза, и его раны зажили. Этот миф о белом зайце из Инабы записан в древнейшем мифолого-летописном своде «Записи о деяниях древности» (Козики), он используется в учебниках японского языка для начальной школы и является одним из самых известных японских мифов.

Земля Инаба древней Японии находилась примерно на территории вокруг современного города Тоттори. Белый заяц Инабы в этом городе почитается как божество в святилище Хакуто (Белого зайца).

Вкусны ли зайцы?

Упоминание о зайцах мы видим в детской песне «Родные места» (Фурусато). Она начинается со слов Усаги оиси ка но яма, «Те горы, где я гонялся за зайцами», однако, поскольку песня написана на несколько архаичном языке, немало японцев в детстве думали, что речь идёт о «вкусном зайце», усаги оисий. На самом деле ойси здесь – глагол «гоняться» в старинной форме прошедшего времени. Лирический герой вспоминает родные места – горы, где он бегал за зайцами и реки, где ловил мелкую рыбу.

Нарезка яблока в виде зайца часто используется в семьях, где есть дети. Это как раз можно назвать «вкусными зайцами».

Время и направление Зайца

Циклические знаки животных широко используются для маркировки пространства-времени – ими обозначают годы, месяцы, дни, часы, направления и т. д. Круг делят по часовой стрелке на 12 равных частей, начиная с Мыши (子, нэ), и направление Зайца (卯, у) будет на востоке. Час Зайца (卯の刻, у-но коку) приходится на время примерно от 5 до 7 часов утра (то есть примерно двухчасовой промежуток со средней точкой около 6 часов утра).

Пословицы и поговорки о зайцах

Датто-но готоси, «подобно убегающему зайцу»

Выражение со значением «очень быстро», «стремительно», так быстро, как бежит убегающий заяц. Оно происходит из древнего китайского трактата о военном искусстве Сунь-цзы, где рекомендуется вначале вести себя как слабая невинная девушка, чтобы застать врага врасплох, а затем действовать быстро, как убегающий заяц, и тогда противник не сможет противостоять.

Усаги ни саймон, «ритуальные молитвословия для зайца»

Это выражение характеризует бессмысленность высказанных слов и мнений, к которым не прислушиваются – от них такой же толк, как и от ритуальных молитвословий саймон, если их прочесть зайцу. Аналогичное выражение – ума-но мими ни нэмбуцу, «возглашать имя будды в ухо лошади».

Усаги-но фун, «заячий помёт»

Характеристика прерывистого, не продолжающегося характера действий.

Токаку, «в общем», «словом» и т. п.

Обобщающее выражение, иероглиф «заяц» (то) в нём использован фонетически. Известна фраза Нацумэ Сосэки, рассуждающего о непростом характере отношений между людьми в начале его книги «Изголовье из трав» (Куса макура): «Словом, жить в мире людей нелегко» (Токаку ни хито но ё ва суминикуй).

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме