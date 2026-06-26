Тэрутэру бодзу: японские куклы, прогоняющие дождевые тучи

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Тэрутэру бодзу – это очень простые самодельные куклы, которые вывешивают в знак молитвы о солнечной погоде.

Погодные амулеты

Тэрутэру бодзу – это маленькие куклы, которых в Японии вешают с молитвой о хорошей погоде. Традиционно их делали из ткани, но в простых версиях, которые и сегодня делают маленькие дети перед экскурсиями или спортивными соревнованиями, часто используют салфетки и бумажные полотенца. Например, можно скатать из салфетки шарик, чтобы изобразить голову, обернуть его бумажным полотенцем и закрепить резинкой вокруг «шеи» фигурки, которую обычно вешают рядом с окном накануне того дня, когда вы хотите, чтобы погода была хорошей.

Как пишут на одном метеорологическом сайте, некоторые люди считают, что лицо куклы следует рисовать только в том случае, если на следующий день будет солнечно, как и хотелось, что напоминает фигурку Дарумы, которой рисуют второй глаз только после того, как задуманное исполнилось. На практике, однако, принято рисовать лицо до того, как вывесить тэрутэру бодзу, чтобы кукла выглядела симпатичнее. Исторически существовал также обычай поливать голову куклы сакэ, если погода была хорошей, и пускать её в реку.

Источники

Как вывешивать тэрутэру бодзу (на японском языке) из WeatherNews

Как вывешивать тэрутэру бодзу (на японском языке) из WeatherNews Изготовление тэрутэру бодзу (на японском языке) от Jalan

Фотография к заголовку: PIXTA