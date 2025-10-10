Дарума: традиционные японские неваляшки, приносящие удачу

Жизнь Японии в фотографиях

Округлые и обычно выкрашенные в ярко-красный цвет куклы дарума в Японии ассоциируются с достижением целей и исполнением желаний.

Исполнение желаний

Куклы дарума – популярные в Японии украшения дома, приносящие удачу. Они олицетворяют буддийского монаха Бодхидхарму, который, как считается, основал китайскую буддийскую школу Чань, предшественницу Дзэн в Японии. Обычно они изготавливаются из папье-маше и имеют округлую форму, в которой объединены голова и тело, и их окрашивают в ярко-красный цвет, кроме лица, которое раскрашено более светлым тоном.

С этими куклами связано поверье о постановке целей и молитвами об их реализации и исполнении желаний. Часто дарума продаётся с незакрашенными глазами, и покупатель закрашивает ей левый глаз перед тем, как поставить её дома. Традиционно это делается чернилами и кистью, но сегодня многие используют маркер. Правый глаз дорисовывают, когда исполняется желание или удаётся достигнуть цели.

Город Такасаки в префектуре Гумма является ведущим производителем кукол дарума, а монастырь Сёриндзан Дарумадзи в этом городе считается местом происхождения этих кукол.

Фотография к заголовку: © Pixta

