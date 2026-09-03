«Итадакимас!»: японская фраза, выражающая благодарность перед едой
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Правило поведения за столом, которое прививают с раннего возраста
«Итадакимас!», что примерно означает «Я смиренно принимаю (эту еду)», – это стандартная японская фраза, используемая перед едой. Она в целом выражает благодарность как людям, которые её создали, начиная от фермеров, выращивающих продукты, и до приготовивших еду, так и самим живым существам, из которых состоит еда. В Японии дети, как правило, учат эту фразу в очень раннем возрасте и дома, и в детском саду или подготовительной группе.
После завершения трапезы для выражения благодарности говорят готисо-сама, «очень вкусно», или готисо-сама дэсита, «было очень вкусно». Так говорят не только дома, эту фразу часто используют и в ресторанах, когда покидают заведение или оплачивают счёт.
Фотография к заголовку: Дети складывают руки, произнося слово благодарности за еду итадакимас. Такой жест часто используется с этим словом или в других случаях выражения благодарности (© Pixta)