Традиции японской монашеской кухни: сёдзин рёри в монастыре Кэнтёдзи как форма духовной практики
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Приготовление и употребление пищи как формы дзэнской практики
В последние годы в связи с ростом популярности вегетарианских блюд японская монашеская кухня сёдзин рёри привлекает к себе всё больше внимания. Однако истинное значение этой кухни не сводится только к отсутствию продуктов животного происхождения. Сам буддийский термин сёдзин означает очищение ума от отвлекающих факторов и занятия духовной практикой, так что эта кухня – также и форма духовной дисциплины.
Японская кулинарная культура тесно переплетена с буддизмом. Причина, по которой мясо не часто появлялось в меню японцев в старину, в основном объясняется ориентацией Японии на производство злаковых культур и преобладанием потребления рыбы, но важную роль сыграл и буддийский принцип «неубийства». Считается, что мисо и тофу – соевые продукты, высоко ценимые как источники белка, были привезены в Японию монахами, путешествовавшими в Китай в периоды Нара (710-794) и Хэйан (794-1192). Незаменимый в японской кухне соевый соус возник из производства мисо – говорят, что впервые его стали готовить в дзэнском монастыре в Вакаяме в период Камакура (1192-1333).
В середине XIII века Догэн, основатель дзэнской школы Сото, привёз из Китая вегетарианскую дзэнскую кухню. Он учредил буддийскую практику тщательного приготовления и употребления вегетарианской пищи, основанную на принципе ненасилия, а монастырь Кэнтёдзи, который Камакурский сёгунат считал главным дзэнским монастырём, способствовал его развитию и распространению. Это главный монастырь направления Кэнтёдзи школы Риндзай, его в 5 году Кэнтё (1253) основал известный монах Ранкэй Дорю, прибывший из Китая.
В своём учении Ранкэй рекомендовал достигать просветления путём созерцания природы Будды в собственном сердце, не полагаясь на священные писания, и большое значение в его практике имели сидячая медитация дзадзэн и парадоксальные диалоги коан. Монастырь Кэнтёдзи, основная база обучения дзэнской практике, был своего рода дзэнским «национальным университетом», где жили сотни монахов, а повседневные обязанности, такие как приготовление пищи, уборка и земледелие, являлись частью буддийской практики, которая называлась саму, «рабочие обязанности».
Благодарность жизни как основа кухонной традиции монастыря Кэнтёдзи
Традиция круглосуточного усердного выполнения монастырских работ днём и ночью передаётся из поколения в поколение уже более 700 лет. Приём пищи является особенно важной частью духовной практики, и обращение с едой определяется строгими правилами. В столовой строго запрещены частные разговоры и вообще посторонние звуки. Ингредиенты выращивают сами, а меню основано на предельно простом принципе – один суп и одно овощное блюдо. Редьку дайкон, неизменную ежедневную часть трапезы, которая употребляется, например, в виде солений, собирают в качестве подаяния на полуострове Миура в январе каждого года.
Перед тем, как приступить к еде, перед трапезной кладут несколько зёрен риса. Таким образом едой делятся с рыбами и птицами на территории монастыря, это подношение называется саба, «сырой рис». Перед приёмом пищи монахи складывают руки и читают «Гатху Пяти созерцаний» (Гокан-но гэ). Эти буддийские стихи призывают задуматься о труде тех, кто приготовил эту еду, спросить себя, накопили ли вы достаточно добродетели, чтобы быть достойным этой пищи, и принимать эту пищу с чистым сердцем, очистившись от алчности и других заблуждений, в качестве средства поддержать здоровье, и стремиться достичь состояния будды.
Один из обычаев – не оставлять ни единого зёрнышка риса, для чего используют маринованный дайкон такуан, которым подбирают остатки риса и отправляют в рот. В конце трапезы полагается налить в чашку горячую воду, в которой ополаскивают другую посуду и палочки для еды, и выпить оставшуюся воду. Этот столовый этикет выражает благодарность всему, что нас питает, и позволяет избежать бессмысленного расточительства даже по мелочам, воплощая дух «Гатхи Пяти созерцаний».
Хотя для прочих людей запрещён вход в трапезную и павильоны для практики монастыря Кэнтёдзи, посетители могут наблюдать традиционные трапезы в день грандиозного мемориального ритуала Кайсанки, «Поминовение основания храма». Это мероприятие ранее традиционно проводилось 24 июля, в годовщину смерти Ранкэя, и в предшествующий день, но с 2025 года его перенесли на май, чтобы избежать сильной летней жары. На второй день (24 мая) после поминальной службы, проводимой главными священниками направления Кэнтёдзи, монахи вместе с четырьмя старшими монахами разделяют трапезу с Буддой.
Церемония Ёцугасира, «Четверо глав», начинается с полноценной трапезы, состоящей из риса с красной фасолью, супа суимоно, солений цукэмоно, салата аэмоно, тофу и соевой пенки юба (тофу-кожицы), и завершается чайной церемонией. Никто не издаёт ни звука, и после еды не остаётся ни одно зёрнышко риса. Спокойная атмосфера трапезы воплощает дух дзэн-буддизма.
Суп кэнтин-дзиру – вегетарианское блюдо, в котором в полной мере проявился дух бережного отношения к ингредиентам
Ранкэй не только изложил принципы вегетарианской кухни, но и представил блюда, приготовленные с использованием аутентичных кулинарных техник, таких как жарка на жире. Яркий пример – суп кэнтин-дзиру (建長汁), в названии которого фигурируют иероглифы названия монастыря Кэнтёдзи (建長寺). Его приготовлению обучались монахи, проходившие обучение в этом монастыре, и впоследствии оно стало одним из обычных блюд домашней кухни во всей Японии.
Сначала измельчают, обжаривают и тушат ингредиенты, такие как редька дайкон, морковь и корень лопуха. После заправки соевым соусом или мисо добавляют тофу и зелень. При приготовлении в стиле Кэнтёдзи тофу предварительно разламывают на кусочки. Согласно легенде, когда один из проходивших обучение монахов уронил тофу во время приготовления еды, Ранкэй его подобрал, сказал, что выбрасывать было бы расточительством, и использовал в супе.
Согласно одной из теорий, название блюда происходит от разновидности вегетарианского блюда кэнтин (巻繊), завезённой из Китая. Предполагают, что это было жареное блюдо, приготовленное путём заворачивания тонко нарезанного тофу и овощей в соевую пенку юба, а позднее его стали готовить в виде супа. Оно, в любом случае, было создано так, чтобы сократить количество пищевых отходов за счёт эффективного использования даже самых мелких обрезков овощей.
Каков же на вкус «настоящий» кэнтин-дзиру в месте его происхождения? В самом монастыре нет заведений питания для паломников, однако в расположенном по соседству традиционном «чайном ресторане» (сарё) Тэнсинъан вы можете попробовать кэнтин-дзиру, который готовит мастер Ёсида Сёдо по рецепту, передававшемуся из поколения в поколение. Хотя он приготовлен исключительно из растительных ингредиентов, бульон из грибов сиитакэ и кунжутное масло придают ему насыщенный и ароматный вкус. Он прекрасно сочетается с подаваемой к нему солёной рисовой лепёшкой сио-мусуби, и его стоит выпить до последней капли.
После того, как ваше сердце наполнится молитвой, а желудок – супом кэнтё-дзиру, сама собой возникает благодарность за еду. Следуя духу «Гатхи Пяти созерцаний», сложим руки в молитве и поблагодарим всех, кто помог нам насладиться вкусными и полезными блюдами.
Фотографии и редактирование: Харада Хироси
Текст подготовлен редакцией Nippon.com.
Фотография к заголовку: Монах из монастыря Кэнтёдзи совершает паломничество к редьке дайкон. Такие действия воплощают идею еды как формы духовной практики (предоставил Харада Хироси)