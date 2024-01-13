Малосольные овощи асадзукэ возглавили рейтинг самых популярных солений в Японии

«Цукэмоно», солёные овощи, играют важную роль в японской кухне, они действуют как средство для очищения вкусовых рецепторов благодаря своей хрустящей текстуре и сбалансированной кислотности, помогающим полнее насладиться вкусом основного блюда. Однако в последнее время употребление солений сокращается, несмотря на их пользу для здоровья.

Опрос о японских соленьях цукэмоно, проведенный MyVoice Communications, показал, что число японцев, которые регулярно их едят, уменьшается. В аналогичном опросе, проведенном в 2005 году, более 80% респондентов заявили, что едят цукэмоно хотя бы раз в неделю. Однако к моменту опроса, проведенного в начале января 2023 года среди 10 089 респондентов, этот процент упал до 60%. Лишь 12,3% респондентов заявили, что едят их «почти каждый день». Особенно заметно снижение употребления солений у людей в возрасте до 40 лет.

При ответе на вопрос о любимом виде& цукэмоно 55% респондентов назвали слабомаринованные овощи& асадзукэ. Такуан, соленье из маринованного редиса дайкон, а также кимути (кимчхи, соленье корейской кухни), также любят более чем 50% опрошенных. Нукадзукэ, то есть овощи, ферментированные в рисовых отрубях, маринованная китайская капуста& хакусайдзукэ, солёные маринованные овощи& сиодзукэ и маринованные сливы умэбоси были оценены в диапазоне от 40% до 49%.

На вопрос о том, как они получат соленья, подавляющее большинство, 85,3%, ответили, что покупают в магазине. Еще 24,2% заявили, что «маринуют дома с использованием приправ и& нукадоко (подстилка из ферментированных рисовых отрубей для маринования)», а 21,2% «маринуют дома, используя покупные основы для маринования». Те, кто ел& цукэмоно «почти каждый день» или «4-5 раз в неделю», чаще готовили соленья самостоятельно.

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