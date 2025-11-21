Cиитакэ: самые популярные грибы в Японии

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Cиитакэ: самые популярные грибы в ЯпонииКультура Еда и напитки
В тёплом и влажном климате Японии произрастает множество дикорастущих грибов, но сиитакэ имеют долгую историю культивирования и являются одними из самых любимых.
Метод выращивания, заключающийся в том, что брёвна лиственных деревьев надрубают топором для лучшего прилипания спор, практиковался с начала периода Эдо (1603-1868), но в 1940-х годах был разработан новый метод, при котором в брёвна вбивается древесная щепа, содержащая споры, что значительно увеличило объёмы производства. В настоящее же время основным методом выращивания свежих грибов сиитакэ является выращивание на грядках с использованием субстрата, состоящего в основном из опилок, в теплицах, что позволяет получать стабильный урожай круглый год.
При выращивании на брёвнах грибы растут в условиях, максимально приближенных к естественным, сложенных в ряд в лесу брёвнах. Их собирают весной и осенью. Они отличаются сочной, плотной мякотью и насыщенным ароматом. Поскольку выращивание грибов требует времени и усилий, их цена выше, чем при выращивании на грядках, но их особенно любят за их вкус.
Сушёные сиитакэ привлекают внимание вегетарианцев по всему миру
Считается, что обычай сушить сиитакэ из Китая привёз учившийся там монах Кукай (774-835), основатель буддийской школы Сингон. Поскольку сушка усиливает вкус грибов и позволяет хранить их долгое время, они, вероятно, были ценным ингредиентом в монастырской кухне, где употребление мяса было запрещено.
Сиитакэ сейчас выращивают преимущественно на грибных грядках, но для сушки используются выращенные по-старинке на брёвнах. Плоски сиитакэ, которые сушат после того, как их шляпки полностью раскрылись, называются косин, а те, которые раскрылись на 70% и приобрели округлую форму, называются донко. Среди них как деликатесный ингредиент особо ценятся хана донко, «донко-цветы», с трещинками на шляпках, из-за чего они напоминают раскрывающиеся цветы.
Сушеные грибы сиитакэ богаты гуаниловой кислотой, одним из «трёх основных компонентов умами» наряду с инозиновой и глутаминовой кислотами. При медленном замачивании в воде они восстанавливают плотность и приобретают уникальную текстуру, которая отличается от текстуры свежих сиитакэ. Вода, в которой они замачивались, также богата компонентами умами, поэтому её можно использовать в качестве бульона для блюд, которые готовят на медленном огне. В сочетании с ламинарией и стружкой бонито, также содержащих умами, синергетический эффект создаёт ещё более глубокий вкус.
Префектура Ойта, основной регион производства, с 2010-х годов ориентируется на экспорт в Европу и США. Сушёные сиитакэ, выращенные в Японии, отличаются насыщенным вкусом и богаты умами, привлекая внимание вегетарианцев как сытная и питательная еда.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: Сиитакэ на брёвнах (предоставлено Советом по продвижению сиитакэ префектуры Ойта)