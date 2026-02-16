Юба, вкусная пенка соевого молока: коллекция рецептов

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

«Юба» – это плёнка, которую снимают с соевого молока в процессе производства тофу, и она содержит все лучшие питательные вещества сои. Этот продукт можно использовать в самых разных блюдах!

Юба-саси – сасими из юба

Это самый популярный способ употребления нама-юба, свежей юба. Как и сасими, её едят с соевым соусом и васаби. Сушёная хоси-юба используется после размачивания, тогда как свежая имеет более гладкую текстуру и более насыщенный вкус.

Юбадон – юба в домбури

Домбури – это рис, который подают в широкой чашке, накладывая дополнительные ингредиенты сверху. В данном случае юба варится в бульоне даси до загустения, или в качестве загустителя добавляется яйцо, после чего выкладывается поверх риса. Горячее и тающее во рту блюдо согреет вас в холодную пору!



Юба соба – гречневая лапша с юба

Приготовленные на медленном огне рулеты из юбы подают с гречневой лапшой соба, они имеют нежный вкус и плотную текстуру. Это блюдо пользуется популярностью в туристических районах, где юба является фирменным продуктом.



Юбамаки – рулеты из юба

Листы сушёной юба размачивают и формируют в виде спринг-роллов (рулетов с начинкой), начиняя различными ингредиентами. Они также очень вкусны в жареном виде, в этом случае их называют юбамаки-агэ.



Юба сарада – салат с юба

Сушёная юба замачивается, после чего её нарезают на кусочки и добавляют в салат по вашему выбору. Юба сочетается с любой комбинацией продуктов!



Тодзи-ни – рагу из монастыря Тодзи

Юба, первоначально появившаяся в качестве ингредиента буддийской вегетарианской кухни сёдзин рёри, впоследствии стала использоваться в изысканной японской «высокой кухне» кайсэки рёри. Эта кухня, корни которой уходят в дзэн-буддизм, развивалась как часть чайной церемонии, и юба стала незаменимым ингредиентом кухни Киото. Специализированные магазины, торгующие этим продуктом, можно найти у ворот храмов по всему Киото.

Тодзи, «Восточный монастырь» – это главный монастырь буддийского направления Сингон в Киото, которое основал монах Кукай (Кобо Дайси). Существуют и другие виды юба, названия которых также связаны с монастырями Киото – например, Кэнниндзи и Дайтокудзи, но в японской кухне в связи с юба чаще всего используется название Тодзи.



Сушёная юба очень вкусна в качестве добавки к супам и горячим блюдам набэмоно. Если добавить её в блюдо, она размягчается и впитывает ароматы. Поскольку сушёную юба можно хранить длительное время, вы можете всегда держать её под рукой, чтобы добавить в свои блюда что-нибудь особенное.

Кумиагэ юба – свежеприготовленная юба

Свежайшая юба, которую вы снимаете с соевого молока прямо из котла – настоящий деликатес. Это блюдо можно найти в ресторанах, которые специализируются на тофу и юба. Вы также можете приготовить его дома, используя неподслащенное соевое молоко с содержанием соевых белков не менее 8%. Его можно есть так же, как и юба-саси, добавляя ваши любимые приправы.



(Центр поддержки СМИ города Киото)

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Юба саси (PIXTA)