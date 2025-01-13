ВасабиОбщество Культура Еда и напитки
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Японский эндемик
Родиной васаби считается Япония. Васаби растёт на мелководье горных ручьёв с чистейшей прохладной водой. Чтобы растение стало взрослым, требуется от полутора до трёх лет. Обычно в пищу употребляют корневище васаби, но если вам досталось растение целиком, можно использовать всё – от цветов и листьев до кончика корня.
Выращенный в Японии васаби называется хон-васаби (настоящий васаби). Он обладает свежим сладковатым ароматом, а в натёртом виде сохраняет зелёный цвет. Выращенный за пределами Японии так называемый «западный васаби» (сэйё-васаби) в натёртом виде белеет, а его аромат напоминает запах редьки дайкон.
Надкусив корневище васаби, вы обнаружите, что оно совсем не острое. Васаби становится острым только после натирания на мелкой тёрке. Натирание запускает химический процесс в ферментах клеток корневища, в результате которого появляется острота. Чем мельче тёрка, тем более острым будет васаби, поэтому с древних времён для натирания васаби используют тёрку из кожи акулы. Такие тёрки можно увидеть в ресторанах, предлагающих суси и гречишную лапшу соба. Сейчас корневище японского васаби считается деликатесом и практически не используется в домашней кулинарии.
В Японии любят сырую рыбу, и антибактериальный эффект васаби известен с древних времён. В наши дни васаби используют при приготовлении ланч-боксов в качестве натурального консерванта, а также добавляют в антибактериальные спреи.
Когда васаби стали употреблять в пищу?
В источниках эпохи Асука (593-710) упоминается о применении васаби в качестве лекарственного растения. В начале эпохи Эдо (1603-1868) васаби стали выращивать на территории современной префектуры Сидзуока. Сначала его использовали в качестве приправы для гречишной лапши соба. Выращенный васаби отправляли в бакуфу, а простым людям он был недоступен.
В начале XIX века в Японии появились нигиридзуси – суси с топпингом из свежих морепродуктов. Между топпингом и рисом была прослойка из тёртого васаби. В столице Эдо начался настоящий бум на нигиридзуси, ставшие прообразом современных суси.
Если раньше васаби был доступен только высшим слоям общества, то сейчас приправа из васаби широко используется при подаче суси, лапши соба, тядзукэ и бифштексов. Кроме того, в Японии васаби добавляют в спагетти, сыр, соусы, десерты и другие европейские блюда.
Способы выращивания васаби
В Японии существует два способа выращивания васаби – водный (сава-васаби) и полевой (хатакэ-васаби). Сава-васаби выращивают в лесу в чистейшей воде горных ручьёв, полевой васаби - на лесных полянах в регионах с прохладным климатом.
Васаби – прихотливое растение, неустойчивое к жаре и холоду. Оптимальной средой для васаби считаются районы, где летом температура не превышает 16℃, и имеется постоянный приток воды температурой 12-13℃.
На горных склонах в районе Амаги (префектура Сидзуока) сава-васаби выращивают на террасах по традиционной методике татами-иси. Этот метод применяется на протяжении 400 лет. В 2018 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зарегистрировала татами-иси в качестве сельскохозяйственного наследия мирового значения. Для создания террасы необходимо снять на склоне горы слой земли, затем застелить этот участок слоем крупной гальки, мелкой гальки и песка, посадить васаби и обеспечить приток воды сверху. Выращивание васаби требует обильного притока воды, но в оптимальных условиях он растёт быстро.
Район Минами-Адзуми в префектуре Нагано, как и префектура Сидзуока, считается одним из крупнейших производителей васаби. Здесь васаби выращивают равнинным методом, выкапывая вдоль рек канавы, чтобы обеспечить приток подземных вод.
В межгорных районах префектур Иватэ и Сидзуоки выращивают полевой васаби. Этот метод требует определённых условий – прохладное лето, тёплая зима и быстро просыхающая земля. Полевой васаби обычно используют в переработке для производства пасты.
Импортный васаби
Большая часть японского васаби выращивается в префектурах Сидзуока и Нагано, однако объёмы производства неуклонно сокращаются, поэтому Япония импортирует огромное количество полевого васаби из Тайваня, Китая и Индонезии. В последнее время за рубежом растёт спрос на сава-васаби, поэтому зарубежные производители производители расширяют применение этого метода.
Продукция из васаби
Думаю, что в каждом японском доме найдётся тюбик с пастой васаби. Аромат и вкусовые качества пасты уступают свежему васаби, зато она продаётся по доступной цене в любом магазине. Обычно при производстве такой пасты смешивают два вида васаби – японский и импортный, и добавляют краситель, но встречается и паста из японского васаби без красителей. Чем выше доля выращенного в Японии васаби, тем дороже стоит паста.
Из измельчённых листьев, стеблей и корней васаби можно приготовить маринад, замочив их в сакэ касу (жмыхе сакэ). Такие маринады распространены в районах, где выращивают васаби. Их подают в качестве закуски к сакэ, а также добавляют в камабоко и другие нэримоно.
Возможности применения васаби в переработке безграничны. В Японии выпускается широкий спектр изделий с васаби, включая сыр, мороженое, и даже пиво.
Фотография к заголовку: корень выращенного в Японии васаби, листья васаби, тёрка из акульей кожи (фото PIXTA)