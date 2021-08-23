Сэн-но Рикю: увлечение красотой природы и становление чайной церемонии

Сэн-но Рикю: увлечение красотой природы и становление чайной церемонииКультура История
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Традиция употребления чая зародилась в Китае, откуда распространилась по всему миру сухопутными и морскими путями. Там, где она появлялась, возникала уникальная культура, включавшая создание особой чайной посуды, сладостей и способов питья, лучше всего соответствующих особенностям каждого региона. Однако, наверное, только японцы стали настолько одержимы чаем, что создали для него особый архитектурный стиль чайных домов, а спроектировал чайную комнату минимального размера, предназначенную исключительно для чая, Сэн-но Рикю.
Увлечение чаем в Японии
Считается, что способ употребления чая путём измельчения в пыль зелёного чая и взбивания в чашке появился в Японии в конце XII века при торговле с Китаем эпохи Сун (960-1276). В то время власть в японском обществе перешла от аристократов к военному сословию, и новый способ чаепития распространился в основном в самурайской среде.
Рикю родился в 1522 году в знаменитом купеческом доме в Сакаи. Говорят, что он начал изучать чайную церемонию в возрасте 17 лет, когда получал образование и учился манерам в качестве наследника. В то время сёгунат Муромати (1336-1573), второй после камакурского сёгуната режим правления военного сословия, потерял контроль над многими регионами страны, постоянно происходили столкновения между военачальниками различных провинций. Город Сакаи процветал как центр торговли с китайской империей Мин (1368-1644), а с середины XVI века он стал международным торговым узлом, который также торговал с Испанией и Португалией.
В Сакаи активно проводился не только обмен между купцами, но и переговоры между торговцами и самураями, для которых, чтобы можно было общаться на равных, часто устраивались «чайные собрания» тякай, в ходе которых пили зелёный чай маття. Чтобы изготовить маття, собранные молодые побеги чая обрабатывают паром, а затем измельчают высушенный листовой чай в ступке, чтобы получить порошок. Для приготовления напитка порошок заливают горячей водой и взбивают, и у любителей чая появились предпочтения определённых типов использующихся для этого аксессуаров. Как и в Европе с появлением чая стали ценить китайскую чайную посуду, так и в Японии китайская керамика стала очень популярной.
Если европейцы стремились имитировать китайский фарфор, в Японии обратили внимание на керамику Корейского полуострова и использовать её как чайные чашки. Использовали и типы керамики, которых не было в Китае. Помимо чашек ценились и ёмкости для хранения чая – большие «чайные горшки» тяцубо и маленькие сосуды тяирэ. Миссионеры, приехавшие в Японию, с недоумением описывали японский обычай торговать мелкими предметами, которые больше напоминали поилку для птичек, и относиться к ним как к драгоценностям из-за особого блеска, придаваемого им глазурью.
Сакаи, сопоставимый с Венецией город со своим самоуправлением, являлся культурным центром, соперничавшим с Киото. Богатые купцы, сделавшие состояние на внешней торговле, становились мастерами чая – среди них были такие знаменитые деятели, как Имаи Сокю (1520-1593) и Цуда Согю (?-1591). Масштабы бизнеса Рикю были не настолько велики, но уже в 23 года Рикю был признан в качестве ведущего чайной церемонии, и окружение ценило Рикю как мастера чая с уникальным эстетическим чувством.
Довольно обычный торговец Рикю оказался в центре внимания во многом из-за его отношений с Тоётоми Хидэёси (1537-1598), возглавившим центральное правительство, которое ранее создал Ода Нобунага (1534-1582). Нобунага и Хидэёси пользовались случаем показать на чайных церемониях, что они обладают чайной посудой прежних властителей и побеждённых противников, демонстрируя своё могущество.
В 1575 году для проведения чайной церемонии, которую устроил Ода Нобунага, в качестве ведущего церемонии, заваривающего чай от имени Нобунаги, из множества чайных мастеров был выбран именно Рикю, которому тогда было 53 года. В 1583 году, через год после смерти Нобунаги, Рикю вновь назначен заваривающим чай, уже от имени Хидэёси. Когда Хидэёси публично признался в увлечении чайной утварью, многие старались завоевать его расположение, преподнося чайную посуду в подарок, и сам Рикю советует даймё, когда-то сражавшихся против Хидэёси, дарить ему чайные принадлежности. В результате, когда в 1586 году Хидэёси получил должность Главного министра (дайдзё дайдзин) и учредил свою администрацию, Рикю считался одним из главных сторонников его режима вместе с Хидэнагой, младшим братом Тоётоми.
Дух Рикю живёт в его последователях
Пока родственники Хидэёси играли важную роль в администрации, влияние на политику со стороны приближённых людей ещё допускалось, но после того, как Хидэёси объединил всю страну и учредил бюрократическую систему, это уже не могло продолжаться по-прежнему. В 1591 году, вскоре после смерти Хидэнаги, 69-летний Рикю был изгнан. Хотя изгнание, а впоследствии и смертный приговор Рикю несложно объяснить конфликтом внутри администрации Хидэёси, поклонникам чайной церемонии Рикю было трудно смириться с тем, что он погиб из-за таких обычных причин.
Вне зависимости от реальных причин его смерти, Рикю остался в памяти людей как человек, который погиб, не успев в полной мере реализовать свои замыслы. Согласно традиционным японским представлениям о жизни и смерти, душа человека, не завершившего дело своей жизни, приносит в мир бедствия, если не провести торжественных церемоний умиротворения – именно поэтому появились святилища для поклонения духам людей, которые погибли при печальных обстоятельствах таких как Сугавара-но Митидзанэ (845-903) и Тайра-но Масакадо (? -940).
Вероятно, отсутствие посвящённого Рикю святилища можно объяснить тем, что умиротворить дух стремились путём сохранения его чайной церемонии. Поминальные службы по случаю годовщины смерти Рикю проводят не только последователи школы Сэнкэ, но и многие другие чайные мастера. Проводятся и чайные церемонии по этому случаю. В 1991 году к 400-летию смерти Рикю в Национальном музее Киото прошла «Выставка Сэн-но Рикю». Можно сказать, что безвинная смерть Рикю, не успевшего реализовать свои замыслы, способствовала появлению структуры, в рамках которой интерес к чаю переплетается с размышлениями о его трагической судьбе.
В 1595 году Хидэёси помиловал двух детей Рикю, которые не могли жить в столице из-за изгнания Рикю и в форме дара-пожалования вернул внуку Рикю Сотану чайную утварь из старой коллекции Рикю. Троих сыновей Сотана приняли на службу могущественные семьи феодалов-даймё, семейная линия потомков Рикю была спасена, и три школы Сэнкэ – Омотэ-сэнкэ, Ура-сэнкэ и Мусякодзи-сэнкэ – продолжают традицию чайной церемонии до наших дней.
Подобно тому, как Карл Маркс доверил завершение своего незаконченного «Капитала» потомкам, завершение реализации неоконченных замыслов Рикю легло на школы Сэнкэ и других мастеров чая. Марксисты называют дополненный ими идеальный образ Маркса «истинным Марксом». В унаследованную от чайного мастера Мурата Дзюко (1423-1502) и своего учителя Такэно Дзёо (1502-1555) чайную церемонию тя-но ю Рикю включил религиозные и философские аспекты, преобразив искусство в духовную практику. Чайную церемонию, к реализации которой стремился Рикю, последователи стали называть ваби-тя, «чай в духе эстетики ваби», и смысл её ускользает от самих японцев – возможно, марксистам удастся приоткрыть завесу этой тайны.
Чайная комната в полтора татами и чашки Раку как квинтэссенция эстетики Рикю
Из документов того периода о чайном стиле Рикю мы знаем только то, что он экспериментировал с собственной интерпретацией чайной утвари и чашек для чая, а также уменьшил размер чайной комнаты до самого минимума в полтора татами. Однако в этом уже можно ощутить идеи Рикю о том, что сутью чайной церемонии является духовное общение в пространстве чайной комнаты, которое позволяет участникам приближаться друг к другу настолько, чтобы ощущалось настроение участников. Внешние стены очень тонкие, пространство «внутреннего» и «внешнего» помещений разделены бумажной перегородкой сёдзи, изменения природной среды чувствуются и в помещении. Чайная комната Рикю воплотила в себе трудно поддающееся выражению японское ощущение пространства, при котором человек воспринимается как часть природы и не делается различия между собой и другими.
Рикю доверял изготовление чашек для чая, которые хотел использовать в чайной церемонии, гончару Тёдзиро, потомки которого, род Раку Китидзаэмон, продолжают традицию до наших дней. С использованием этих чашек японская керамика начинает применяться в чайной церемонии. Чашки ручной лепки, изготовленные без гончарного круга, удобно помещаются в руке.
Мастера чая ценят не только внешнюю красоту чашек, но также оценивают её вес, когда держат в руках, тактильные ощущения от прикосновения руками и губами, когда пьют чай. Эстетическое чувство Рикю нельзя уловить только за счёт внешнего вида. В «Поисках потерянного времени» Марселя Пруста память о потерянном времени возрождается через физические ощущения, связанные с моментами питья чая и спотыкания о брусчатку. Для понимания ощущений от керамики Раку следует вспомнить, какую важную роль играло тактильное ощущение при протирании рта салфеткой.
Объединение людей красотой как суть чайной церемонии
Документы того времени не говорят нам, как именно погиб Рикю в 28 день 2 лунного месяца 1591 года – сделал ли он сэппуку или нет. Однако в период Эдо, когда сэппуку считалось почётной смертью, его смерть воспринималась именно как сэппуку. В 1906 году Окакура Какудзо (тж. Тэнсин, 1863-1913) написал всемирно известную книгу «Книга чая» на английском языке, реконструировав в конце сцену сэппуку Рикю. Описание смерти Рикю напоминает Тайную вечерю Христа и конец Сократа. Посредством сэппуку Рикю он показал, что «чаизм» (Teaism) стоит прожитой жизни, и красота – высшее достижение на этом пути. Окакура считал, что чайная церемония – это работа ума, которая объединяет людей через красоту в чайной комнате. Десять лет спустя Рабиндранат Тагор (1861-1941), близко знавший Окакуру, сказал, когда приехал в Японию: «В традиционной японской культуре выросло мировосприятие, в котором видят истину в красоте и красоту в истине».
Сочетание японского ощущения природы и эстетики живёт в традициях японской поэзии, и во всём мире растёт число людей, понимающих это, как видно по взрывному распространению хайку, выходящему за пределы национальных границ. Однако языковой барьер очень высок. Без преувеличения можно сказать, что Рикю, воплотивший в материальных формах чайной комнаты и керамики Раку сплав эстетики и ощущения природы, навсегда революционным образом изменил японское чувство прекрасного.
Фотография к заголовку: Портрет Сэн но Рикю (собрание городского музея Сакаи)