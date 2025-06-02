Дзэнская культура в храме Кэнтёдзи в Камакуре: знакомство с буддизмом через медитацию дзадзэн и вегетарианскую кухню

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

Город Камакура недалеко от Токио с XII по XIV век был центром сёгуната и известен своими монастырями школы Дзэн, которую особо почитали самураи. Здесь мы представим монастырь Кэнтёдзи, важнейший среди дзэнских монастырей Камакуры.

Главный монастырь «Пяти гор Камакуры»

Камакура расположена у залива Сагами и окружена с трёх сторон горами, и на довольно небольшой территории здесь находится 123 монастыря. Из них более трети, а точнее 42, относятся к школе Риндзай, пользовавшейся покровительством сёгуната Камакура.



Ворота Саммон, «Горные ворота», монастыря Кэнтёдзи. Эти ворота, а также «Павильон Будды» Буцудэн, «Зал Закона» Хатто и «Китайские ворота» Карамон признаны важным культурным достоянием Японии (фотографию предоставил Харада Хироси)

Школа Риндзай, а также более поздние школы Сото и Обаку называются «дзэнскими школами», поскольку последователи этого направления буддизма стремятся достичь просветления посредством практики дзадзэн, «сидячей медитации». В «Системе Пяти гор», используемой сёгунатом Камакура для организации иерархии дзэнских монастырей, в качестве главных центров этого направления были выбраны пять монастырей, первым из которых был Кэнтёдзи, за ним следуют Энгакудзи, Дзюфукудзи, Дзётидзи и Дзёмёдзи.

Все монастыри «Пяти гор» Камакуры сохранились до наших дней, но монастырь Кэнтёдзи до сих пор сохранил свой особый облик главного дзэнского монастыря. Основанный в 5 году Кэнтё (1253) в качестве первого в Японии специализированного центра обучения Дзэн, он до сих пор сохраняет культурные традиции того времени.



Вид на храмовые постройки с самой высокой точки на территории храма (фотографию предоставил Харада Хироси)

Когда вы оказываетесь на территории Кэнтёдзи, то повсюду видите типичные элементы дзэнского монастыря. Одним из них является планировка храмовых построек. Главные постройки, такие как главные ворота Сомон, ворота Саммон, Буцудэн, Хатто и Ходзё (покои настоятеля) выстроены в прямую линию, следуя китайскому дзэн-буддийскому стилю.



Гигантский японский можжевельник, посаженный возле монастыря (фотографию предоставил Харада Хироси)

По обеим сторонам дороги от ворот Саммон к Буцудэн высажены деревья можжевельника –вечнозелёного дерева семейства кипарисовых, устойчивого к холоду. Говорят, что, первый саженец, привезённый из Китая династии Сун, посадил основатель монастыря Ранкэй Дорю, следуя примеру китайских буддистов, которые ценили жизненную силу этого дерева. Дереву более 760 лет, окружность ствола составляет 7 метров, оно впечатляет своим видом и напоминает о времени постройки монастыря.

Храмовый колокол на колокольне с правой стороны от входа в храм был отлит в 7 году Кэнтё (1255) и признан национальным достоянием. Он имеет элегантную характерную для старины форму и известен как один из «Трёх знаменитых колоколов Камакуры», наряду с колоколом храма Энгакудзи, также являющимся национальным достоянием, и колоколом храма Дзёракудзи, старейшим колоколом в городе.



Храмовый колокол, национальное достояние, висит в крытом соломой павильоне (фотографию предоставил Харада Хироси)

Главным буддийским изображением в Буцудэн является статуя бодхисаттвы Дзидзо, который, согласно буддийским представлениям, спасает людей в загробной жизни. Это крайне необычно, поскольку главным изображением в дзэнских храмах Дзэн обычно является Шакьямуни (яп. Сяка нёрай).



Главное буддийское изображение храма, статуя бодхисаттвы Дзидзо, имеет высоту около 5 метров, включая постамент (в настоящее время в Буцудэн ведутся ремонтные работы, окончание которых запланировано на июль 2027 года) (фотографию предоставил Харада Хироси)

Если вы пройдёте дальше вглубь храма, то увидите Ходзё – здание, служившее жилищем настоятеля монастыря, а в саду позади него – сад с прудом. Часто люди представляют мох непременным атрибутом японского сада, но на самом деле этот стиль стал популярным уже в период Эдо (1603-1868). Здесь восстановлен изначальный облик сада на основании мнения экспертов, которые считают, что изначально сад был засеян травой.



Сад монастыря Кэнтёдзи, расположенный вокруг пруда, является национальным историческим памятником и важным пейзажным местом. В настоящее время моста там нет (фотографию предоставил Харада Хироси)

Приём пищи как форма самосовершенствования

Даже в наши дни монахи ежедневно следуют строгим правилам буддийской практики, уделяя особое внимание медитации дзадзэн в тренировочном зале, расположенном на холме к востоку от территории монастыря. Их ежедневный рацион прост и состоит из одного супа и одного овощного блюда, и они не едят никаких продуктов животного происхождения, таких как мясо или рыба. Они очень последовательны, и все их приправы имеют растительную основу.

Суп кэнтин-дзиру готовится из грибов сиитакэ и водорослей комбу, а также содержит овощи, тофу и т. д., благодаря чему он питательный и сытный. В настоящее время кэнтин-дзиру широко распространён в домашней кухне по всей стране. Говорят, что его название происходит от кэнтё-дзиру, фирменного блюда Камакуры, получившего название от монастыря Кэнтёдзи.



Блюда из редьки дайкон являются неотъемлемой частью рациона монахов (фотографию предоставил Харада Хироси)

Кроме того, все блюда подаются с маринованной редькой, это блюдо называется такуан. После еды миску изнутри промывают горячей водой и маринованной редькой, а затем выпивают остатки еды, не оставляя ни единого зёрнышка. Монахи строго придерживаются древних дзэнских обычаев ценить жизнь живых существ и не оставлять отходов.



Каждый январь монахи для сбора подаяния посещают фермы по выращиванию редьки дайкон на полуострове Миура, чтобы готовить такуан (фотографию предоставил Харада Хироси)

Вход на территорию, где живут монахи, запрещён, поскольку это может помешать практике, и лишь поздней весной, в период полного расцвета пионов, туда пускают посетителей.



Пионы у паломнического маршрута. Лучшее время для посещения монастыря – период цветения пионов, когда появляется редкая возможность пройти там, где обычно монахи занимаются буддийской практикой (фотографию предоставил Харада Хироси)

На территории монастыря сохранилось множество различных традиций дзэнской культуры, но самой важной по-прежнему остаётся базовая практика дзадзэн. Сидя с прямой спиной и регулируя дыхание, вы естественным образом избавляетесь от дурных мыслей и успокаиваете свой разум. Каждую пятницу и субботу в Кэнтёдзи проводятся медитации дзадзэн, в которых могут принять участие даже новички. Если вы спокойно посидите на старейшей в Японии тренировочной площадке, вы сможете забыть о повседневной рутине и получить новый опыт встречи с самим собой.



Занятия дзадзэн проходят в течение часа с 15:30 по пятницам и субботам (пожалуйста, явитесь не позднее чем за 15 минут до начала). Бронирование не требуется, для участия достаточно приобрести входной билет в монастырь. Если вы сообщите заранее, для вас приготовят стулья, так что вы сможете поучаствовать даже в случае сложностей с тем, чтобы сидеть на татами (фотографию предоставил Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Вид на монастырь со стороны фасада (фото Харада Хироcи)