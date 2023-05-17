Буддизм в Японии (6): рождение буддизма нового типа в период Камакура (1192-1333)

Японский буддизм

В конце периода Хэйан и на протяжении периода Камакура (1192-1333) в буддийском направлении Тэндай возникали различные буддийские школы, и буддизм впервые стал народной религией. С появлением школы Дзэн, уделяющей особое внимание медитации, сформировалось всё разнообразие японского буддийского мира.

Школа Тэндай как лоно зарождения новых буддийских течений

В истории японского буддизма конец периода Хэйан (794-1192) и период Камакура (1192-1333), то есть XII-XIII века стали временем кардинальных изменений. В течение этого периода японский буддизм быстро диверсифицировался – если раньше главную роль играли Сингон и Тэндай, две основные школы эзотерического буддизма, находившиеся под покровительством аристократии, то теперь появилось множество буддийских общин, пропагандировавших различные пути к спасению. Практически все школы, представляющие современный японский буддизм, зародились в этот период.

Начало такой диверсификации было положено в буддийском направлении Тэндай. Поскольку школа Тэндай представляла собой синкретический комплекс различных буддийских философий, то она давала благодатную почву и для поиска новых буддийских философий. Среди монахов школы Тэндай, были те, кого не удовлетворяла чрезмерная сложность доктрин буддизма и потому искавши х более фундаментальную и единую философию. Из разнообразных идей, заключённых в доктринах школы Тэндай, отбирал ась какая-то одн а конкретная мысль, она объявлялась «истинным буддизмом», и так формировали новые культы. Подобные процессы могли происходить одновременно и во множестве, приводя к появлению ряда новых буддийских школ.

С приходом времени, когда не только узкий изолированный круг аристократии, а всё японское общество стало искать спасения у сверхъестественных сил, буддизм впервые стал религией, значимой для широких народных масс. Разнообразные буддийские школы, возникшие в лоне школы Тэндай, завоёвывали симпатии не только у аристократов, но и многих людей, составляющих широкое японское общество – самураев, торговцев и земледельцев. С другой стороны, две главные школы эзотерического буддизма, ранее обслуживавшие тех, кто обладал властью, переняли способы деятельности и стали выступать с лозунгами спасения простых людей. В XII-XIII веках японский буддизм по-настоящему осознал изначальную цель религии как «спасение страждущих».

Религиозные организации Чистой Земли и С утры Лотоса, стремившиеся к спасению народа

Можно в общих чертах выделить два типа способов спасения простых людей, которые предлагали недавно возникшие буддийские школы. Один из них основан на мировоззрении, которое заключается том, что отдельно от этого мира где-то ещё есть идеальный мир, и если молиться обитающему там Будде, то можно попасть в этот мир. Это проповед ование способа убежать из мира страданий. Типичным примером таких школ являются Школа Чистой земли (Дзёдосю) и Истинная школа Чистой земли (Дзёдо синсю), которые основали соответственно Хонэн (1133-1212) и Синран (1173-1262).

Другой способ опирается на веру в то, что в этом мире всегда незримо присутствует Будда, и благодаря декламации определённых сутр или выполнению особых ритуалов поклонения можно открыть путь для изменения ситуации к лучшему. Иными словами, это учение об изменении нынешнего положения на лучшее, основываясь на силе веры. К таким школам относятся буддийские общины, исповедующие веру в учение Сутры Лотоса и возглавляемые Нитирэном (1222-1282).

Само собой разумеется, с точки зрения существовавших ранее двух эзотерических школ такие направления, радикально отстаивающие единственную доктрину, были неприятными новыми сектами, посягавшими на их сферу влияния. В связи с этим усиление таких новых школ приводило к острым межрелигиозным конфликтам, повсеместным вспыхивающим вооружённым нападениям и политическим преследованиям. Однако остановить распространение зародившихся школ, толковавших учение буддизма таким образом, что это совпадало с ожиданиями людей, не удалось, и сфера их влияния постепенно расширялась.

В результате у японского буддизма появилось три составляющие – школа Сингон, учение которой представляло собой «чистый» эзотерический буддизм, школа Тэндай с её синкретическим учением, вобравшим различные буддийские доктрины, окутанные эзотерическим флёром, и новые буддийские школы, которые из всего разнообразия буддийских идей школы Тэндай выбирали какую-то одну. После периода межконфессиональной борьбы и конфликтов они постепенно учились разделять сферы влияния и сосуществовать. Как можно увидеть из процесса формирования японского буддизма, в его основе лежало эзотерическое мировоззрение.

Дзэн-буддизм, пропагандирующий осознанный подход к жизни

Позднее к этим буддийским школам присоединился и дзэн-буддизм. Это был новый стиль буддизма, у истоков которого в Китае в V или VI веке стоял его легендарный основатель Бодхидхарма. Буддизм, который проповедовал Шакьямуни, изначально был религией, направленной на преобразование себя посредством медитативной практики, и для этой практики существовал установленный учебный план. Был чётко определённый путь для того, чтобы кто угодно мог наравне с другими продвигаться к просветлению. Однако дзэн-буддизм мистифицирует этот путь, определяя его как то, что может быть понято только через опыт и что невозможно передать словами, подчёркивая важность сосредоточения в реальной жизни практикующего. Дзэн-буддизм – религия, которая уделяет больше внимания интеллектуальной медитации в ходе практики, чем философии или мировоззрению.

За счёт этой особенности дзэн-буддизм снискал популярность у китайского учёного сословия и с VIII стал быстро распространяться. В полной мере это учение пришло в Японию в XII-XIII веках, и сегодня в Японии существует три школы дзэн-буддизма – Риндзай, Сото и Обаку, и первые две были основаны в этот период. Школу Обаку ​​в Японии основал Ингэн (1592-1673) в XVII веке.

Поскольку дзэн-буддизм основное внимание уделяет интеллектуальной медитативной жизни, в нём нет учения с каким-то фиксированным содержанием. Эйсай (1141-1215), основатель школы Риндзай, стоял на позициях эзотерического буддизма, а Догэн (1200-1253), основавший школу Сото, имел собственные взгляды и говорил: «Мы изначально будды, и мы должны убедиться в этом через медитацию». Несмотря на философские различия, дзэнские школы объединяет особое внимание к аскетическому и интеллектуальному образу жизни, достигаемому за счёт медитативной практики, что пришлось по душе интеллектуалам того времени, особенно из сословия самураев. Эту особенность дзэн-буддизма, заключающуюся в последовательном стремлении к интеллектуальной медитативной жизни, хорошо показывает и тот факт, что позднее дзэнские школы стали для Японии окном, через которое проникали новейшие достижения китайской культуры, и то, как он влился в японскую культуру, оказав влияние на кадо («путь цветов», икэбана), садо (чайную церемонию), театр Но.

Таким образом, в дополнение к существующим двум школам эзотерического буддизма добавились две религии спасения – школы Чистой Земли и школы Сутры Лотоса, а также школы дзэн, отстаивавшие интеллектуальный образ жизни, то есть в Японии укоренилось четыре типа буддийских школ. Установившееся в то время разделение японского буддизма на школы сохраняется до наших дней уже около 800 лет.

Японский буддизм, повернувший время вспять и вернувшийся к отправной точке буддизма

Интересно сравнить историю буддизма, зародившегося в Индии, с историей буддизма в Японии. В Индии всё начиналось с буддизма Шакьямуни, который был основан на самодисциплине посредством медитации. Впоследствии одна за другой появлялись сутры Махаяны, предполагающие спасение с помощью различных мистических сил, а в конце концов родился эзотерический буддизм, пытавшийся объединить и унифицировать все эти различные мистические средства. Потом буддизм оказался ассимилирован индуизмом, и в результате в Индии буддизм исчез.

Японский буддизм начался с принятия эзотерического буддизма на его заключительном этапе. Иначе говоря, история японского буддизма началась с последней и новейшей на тот момент формы буддийской мысли. Вскоре те, кто чувствовал, что не возможно достичь спасения посредством эзотерического буддизма, в соответствии со своими предпочтениями выбирали какой-то один метод спасения из всего множества более ранних идей Махаяны, предшествовавших эзотерическому буддизму и сохранявшихся в учении школы Тэндай, и создавали свои школы. Так развивался японский буддизм в XII и XIII веках. Если рассматривать дзэн-буддизм как махаянскую версию буддизма Шакьямуни, то можно считать, что в этот период в Японию проникали также и какие-то части буддизма Шакьямуни. Таким образом, японский буддизм начал с эзотерического буддизма, обратился к существовавшему до него миру буддизма Махаяны и отчасти пришёл к буддизму Шакьямуни, повторяя в своём развитии историю буддизма, как бы повернув её вспять.

Такая ситуация продолжалась примерно до эпохи Мэйдзи (1868-1912), а когда Япония вышла из изоляции и начала активно впитывать элементы иностранных культур, и на этот раз из Шри-Ланки и стран Юго-Восточной Азии сюда пришёл уже аутентичный буддизм Шакьямуни. В результате японский буддизм сделал ещё один шаг назад и достиг исходной точки буддизма.

Общий ход истории японского буддизма можно понять, представив её как повёрнутый вспять путь исторического развития буддизма, зародившегося в Индии. Такой своеобразный характер истории в результате привёл к тому, что современный японский буддизм представляет собой сложный религиозный мир, впитавший почти всю буддийскую мысль, от буддизма Шакьямуни до эзотерического буддизма.

Фотография к заголовку: Монахи, практикующие дзэнскую медитацию для успокоения ума в храме Дзуйсэндзи буддийской школы Риндзай в Инуяме, префектура Айти («Ёмиури симбун»/Aflo)