Икэбана – японское искусство составления цветочных композиций

Японский калейдоскоп

Икэбана – это старинное искусство составления композиций из цветов и других материалов. При составлении композиций учитывается сезонность и другие элементы эстетики, а также гармония с окружающим пространством. В икэбане существует множество стилей, от современного до традиционного, которые популярны как в Японии, так и за её пределами.

Идеальный баланс

Японское искусство аранжировки цветов «икэбана» или «кадо» (путь цветов), сформировалось в качестве направления искусства в конце 15 века. В настоящее время существует множество современных и традиционных стилей и направлений икэбаны. В отличие от других способов аранжировки цветов, икэбана учитывает баланс между расположением цветов, черешков и других растительных материалов и сосудом, а также окружающим пространством. Композиции икэбаны могут быть крупными, из нескольких элементов, или небольшими.

Икэбана является популярным хобби, а композиции икэбаны украшают банкетные залы, традиционные гостиницы, корпоративные конференц-залы, универмаги, мэрии и другие общественные места.

Икэбана обеспечивает гармонию между различными элементами – сезонными цветами и растениями, сухими ветками, камнями и мхом, искусно размещённом в сосуде из керамики, стекла, бамбука или металла. Красота композиции подчёркивается с помощью крошечных простых деталей.



Все стили аранжировки цветов, кроме икэбаны, используют для фиксации цветов влажные губки (© Pixta)



Кэндзан – тяжёлая металлическая пластинка с шипами для фиксации цветов в икэбане (© Pixta)



Ножницы для резки цветов ханабасами и плитка для фиксации цветов кэндзан – незаменимые инструменты для создания икэбаны (© Pixta)



Икэбана в плоском сосуде (© Pixta)

Истоки икэбаны

Считается, что искусство икэбаны уходит корнями в традицию подношения цветов к буддийскому алтарю, которая появилась в Японии вместе с буддизмом в середине VI века. В эпоху Муромати (1333-1568) вазы с цветами стали использовать для украшения ниши токонома в домах аристократов, построенных в стиле сёин-дзукури, и постепенно цветочные аранжировки превратились в неотъемлемый элемент приёма гостей.

В XVI веке мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1522-1591) превратил японскую чайную церемонию в изысканную форму искусства. Это способствовало развитию сопутствующих видов искусства, в том числе тябана (цветы для чайной церемонии). Сэн-но Рикю придавал большое значение использованию природных материалов и подчёркивал, что цветы должны выглядеть так же, как и в природе. «Чайные цветы» тябана, использовавшиеся для украшения чайной комнаты, выражали сезоны года или вкусы гостей, и развитие этого искусства оказало огромное влияние на икэбану.



Цветы для чайной церемонии тябана и свиток какэдзику служат украшением ниши токонома

Развитие искусства икэбаны

В середине XVII века стала развиваться икэбана, не связанная с чайной церемонией. Это способствовало выходу икэбаны на новый уровень. Ведущая старейшая школа икэбаны Икэнобо была основана священником Икэнобо Сэнкэй, жившим в эпоху Муромати и пользовавшимся покровительством аристократов. Его ученик Сэнъо внёс вклад в дальнейшее развитие школы. Он считал, что следует не просто восхищаться красотой цветов, а составлять композиции с увядшими стеблями, изогнутыми ветвями и другими символическими элементами, выражающими величие природы. Писатель Кавабата Ясунари рассказал об этой эстетике в своей речи «Красотой Японии рождённый» во время церемонии награждения Нобелевской премией по литературе в 1968 году.



Аранжировка цветов в стиле морибана использует для фиксации растений плоскую мелкую подставку (© школа икэбаны Охара)

За многовековую историю в икэбане появилось множество стилей. В эпоху Эдо (1603-1868) пользовались популярностью стили рикка и сёка, предполагавшие использование от одного до трёх видов цветов. В наши дни в качестве основных стилей икэбаны следует упомянуть хэйка с пышными букетами в узких вазах, и морибана в широких плоских сосудах суйбан. В качестве акцента в икэбане могут использоваться камни, мох и даже металл.

Икэбана – это не просто искусство аранжировки цветов. Она уделяет большое внимание этикету и манерам, а также процессу обучения. Цель икэбаны – духовное развитие человека и воспитание уважительного отношения к цветам как к живому существу. Желающие овладеть икэбаной на протяжении многих лет изучают теорию и занимаются практикой под руководством опытных учителей.



Композиция в стиле рикка симпутай, составленная 45-м мастером школы Икэнобо Санъэем для церемонии по случаю 50-летней годовщины Агентства по культуре (@Икэнобо Кадокай)

Основные школы икэбаны

Основные школы икэбаны – это Икенобо, Согэцу и Охара. В отличие от школы Икэнобо с 550-летней историей, две другие школы были основаны сравнительно недавно – около сотни лет назад. Школа Согэцу, созданная в 1927 году мастером Тэсигахара Софу, не требует строгого следования правилам и предоставляет возможность для свободного самовыражения. Школа Охара, основанная в XIX веке мастером Ахара Унсин, породила стиль морибана.

Икэнобо



Композиция в стиле рикка симпутай, созданная 45-м мастером Икэнобо Сэнъэй (© Икэнобо Кадокай)

Согэцу



Композиция из японской айвы и тюльпанов, созданная 4-м главой школы Согэцу Тэсигахара Аканэ (©Мэгуму Вада, школа икэбаны Согэцу)

Охара



Композиция морибана школы Охара в сосуде суйбан (© школа Охара)

Классы икэбаны доступны в большинстве японских городов, а многие школы имеют зарубежные отделения. В процессе обучения при переходе на следующий этап можно получать сертификаты, а некоторые ученики со временем сами становятся учителями.

Фотография к заголовку: цветочная композиция Накамуры Фукухиро (© Икэнобо Кадокаи)