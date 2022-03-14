يجمع فن تنسيق الزهور إيكيبانا الذي يعود تاريخه إلى قرون بين الزهور ومواد أخرى في أشكال تعبر عن العلاقة بالمساحة المحيطة وعناصر جمالية مثل الفصول. ويحظى هذا الشكل الفني الذي يتراوح في أساليبه من الحديث إلى التقليدي، بشعبية داخل اليابان وخارجها.

فن الإكيبانا أو ترتيب الزهور الياباني هو فن يجمع بين تنسيق الزهور وفنون أخرى مثل الفن والفلسفة. يعتبر الإكيبانا تعبيرًا عن التوازن والجمال والهدوء، ويحاول تقديم تركيبات زهورية تعكس العلاقة بين الطبيعة والإنسان.

يقوم الإكيبانا بتنسيق الزهور والفروع والنباتات معًا بشكل فني، حيث يستخدم الفنانون الزهور والأغصان وحتى الأغصان المجففة لخلق توازن وتناغم في التصميم. يتم التركيز في هذا الفن على الفضاء السالب والإيجابي، مما يعكس فكرة التوازن والانسجام بين العناصر.

تعتبر الفلسفة وراء الإكيبانا أيضًا مهمة، حيث يحاول الفنانون تقديم رؤيتهم الفردية للطبيعة والمجتمع والحياة من خلال ترتيب الزهور. يمكن أن يختلف الإكيبانا في أساليبه وتقنياته، مما يسمح للفنانين بالتعبير عن إبداعهم بطرق متنوعة وفريدة.

الإكيبانا ليس فقط فنًا، بل يعتبر أيضًا نشاطًا يساهم في الهدوء والتأمل، مما يجعله شكلًا من أشكال الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة.

يمثل فن الإكيبانا أحيانًا قصصًا أو رموزًا تعبيرية، وهو يعتمد على قواعد ومفاهيم تعبر عن الفلسفة اليابانية ونظرتها للعالم. يُعتبر هذا الفن طريقة للتعبير عن النفس البشرية وتعبير عن العواطف والأفكار.

المدارس اليابانية المختلفة للإكيبانا تمتلك خصوصياتها الفريدة، حيث يتبع كل منها أساليب محددة ويحمل طابعًا خاصًا. تدرّس هذه المدارس للطلاب القواعد والأسس التقليدية لفن الإكيبانا، وفي نفس الوقت تشجعهم على التعبير الإبداعي والتجديد.

تحاول الإكيبانا تقديم رسالة تتناغم مع العواطف والأفكار الإنسانية. يتم تصميم تلك الرسالة أحيانًا من خلال توزيع الزهور والنباتات بطرق معينة تعكس المواسم والفصول والطبيعة المحيطة بها. كما قد يُستخدم الإكيبانا للتعبير عن مفاهيم مثل الهدوء، أو الحزن، أو الفرح، أو الأمل، بحيث يكون ترتيب الزهور تعبيرًا عن تلك المشاعر.

فن الإكيبانا ليس مجرد ترتيب للزهور، بل يعتبر فلسفة تعبر عن الروح الإنسانية وتجسد لحظات الحياة بطريقة فنية جميلة ومعبرة.

تحقيق توازن مثالي

تطور فن تنسيق الزهور الياباني المعروف باسم ’’إيكيبانا‘‘ أو ’’كادو (طريقة الزهرة)‘‘، إلى شكل فني مميز في أواخر القرن الخامس عشر. واليوم هناك مجموعة من الأساليب والتنوعات الحديثة منها والتقليدية. يتميز فن إيكيبانا عن غيره من أشكال تنسيق الزهور بتموضع الزهور وسيقانها والمواد النباتية الأخرى بالنسبة للأصيص والمساحة المحيطة. يمكن أن تكون أعمال إيكيبانا عبارة عن عروض كبيرة ومعقدة تجمع بين عناصر متعددة، أو قد تكون صغيرة وبسيطة حسب أسلوب العمل الفني.

يعد فن إيكيبانا هواية شائعة ويمكن العثور على أعمال تزين الأماكن الرسمية مثل قاعات المآدب والنزل التقليدية ومجالس إدارة الشركات، فضلا عن الأماكن العامة مثل المتاجر الكبرى متعددة الأقسام ومجالس البلديات.

يؤكد فن إيكيبانا على الانسجام بين العناصر المختلفة والتي قد تشمل أيضا إلى جانب النباتات والزهور الموسمية، أغصانا جافة وأحجارا أو حتى طحالب مرتبة بدقة متناهية في أصيص من السيراميك أو الزجاج أو الخشب أو الخيزران أو المعدن. يعبر الفن التقليدي عن الجمال من خلال التفاصيل المتقنة، مع اختزال المكونات إلى أشكالها الأساسية.

في أشكال أخرى من تنسيقات الزهور تثبت الأزهار في مكانها باستخدام قوالب فلينية رطبة مخصصة لزراعة الزهور (حقوق الصورة لبيكستا).

يستخدم فن إيكيبانا أقراص ’’كينزان‘‘ المعدنية الثقيلة والتي تكون مزودة بإبر لتثبيت الزهور (حقوق الصورة لبيكستا).

تعتبر مقصات الزهور الخاصة ’’هاناباسامي‘‘ وأقراص كينزان من الأدوات الأساسية للإيكيبانا (حقوق الصورة لبيكستا).

عمل تنسيق أزهار ياباني في أصيص واسع (حقوق الصورة لبيكستا).

عمل تنسيق أزهار ياباني في أصيص واسع (حقوق الصورة لبيكستا).

بدايات مبكرة

تطور فن إيكيبانا خلال عصر موروماتشي (1333-1568) ومن المعتقد أن جذوره تعود إلى طقوس تقديم الزهور البوذية وهي ممارسة تعود إلى القرن السادس في اليابان. استخدمت أوائل تنسيقات إيكيبانا لتزيين ’’توكونوما‘‘ وهي ركن للزينة ضمن الجدار يميز منازل الأرستقراطيين المشيدة على طراز العمارة ’’شوين زوكوري‘‘.

رفع معلم الشاي سين نو ريكيو (1522-1591) مكانة طقوس الشاي اليابانية ’’سادو‘‘ لتغدو شكلا فنيا راقيا في أواخر القرن السادس عشر، ما أدى إلى ظهور فن تشابانا (زهور الشاي) ذي الصلة. لقد رأى أن التعبير عن الطبيعة أمر أساسي لطقوس سادو وشدد على وجوب تنسيق الزهور لتبدو كما هي في الطبيعة. عادة ما تكون تشابانا التي تزين توكونوما في غرف ممارسة طقوس الشاي عبارة عن قطع متقنة مرتبة لتعكس الموسم أو ذوق الضيوف، وكان لتطورها تأثير كبير على إيكيبانا.

تشابانا (زهور الشاي) ولفافة ورق معلقة تزين توكونوما.

زهور إيكيبانا

ساعد ازدياد عدد معلمي تنسيق الزهور في منتصف القرن السابع عشر في تطوير الإيكيبانا ليغدو شكلا فنيا متميزا. أسست إيكينوبو -أقدم مدرسة لتنسيق الزهور- على يد إيكينوبو سينكيي وهو كاهن من عصر موروماتشي والذي مارس هذا الفن تحت رعاية الطبقة الأرستقراطية. وساهم تلميذه ’’سين‘‘ في تطوير هذا الفن، وأصر على أنه لا ينبغي الإعجاب بالزهور لمجرد جمالها ولكن يجب أن يتضمن تنسيق الزهور عناصر رمزية مثل ساق ذابل أو غصن ملتو والتي تمثل عظمة الطبيعة. وقد تطرق الكاتب كوواباتا ياسوناري إلى هذه الجمالية في موقف شهير أثناء خطاب استلامه جائزة نوبل في الأدب لعام 1968 والذي كان بعنوان ’’اليابان، الجميلة، وأنا‘‘.

تنسيق للزهور وفق أسلوب موريبانا حيث الأزهار ’’مكدسة‘‘ في أصيص سويبان واسع وضحل (حقوق الصورة لمدرسة أوهارا للإيكيبانا).

تطور عدد من الأساليب المتميزة على مر القرون، من بينها أسلوب ريكّا الأصلي وشوكا، وذلك باستخدام نوع إلى ثلاثة أنواع من المواد الزهرية والتي أصبحت شائعة لأول مرة في فترة إيدو (1603-1868). تشمل الأنماط السائدة الأخرى اليوم ’’هييكا (زهور المزهريات)‘‘ التي تتميز بتنسيق واسع للزهور في مزهريات ضيقة، و’’موريبانا (أزهار مكدسة)‘‘ في أصص سويبان عريضة ومسطحة. يمكن دمج أحجار وطحالب وحتى معادن لإعطاء انطباع أقوى.

يركز فن إيكيبانا على الآداب والأخلاق، مع هدف أساسي هو احترام حياة الزهور وتعزيز روحانية الشخص الذي يقوم بتنسيقها. يتطلب إتقان أحد الأساليب تدريبا وممارسة شاقين، ويقضي معظم الناس سنوات في التعلم من معلمين مهرة.

تنسيق زهور وفق أسلوب ريكّا شينبوتاي من قبل مدير مدرسة إيكينوبو سانيي الخامس والأربعين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لوكالة الشؤون الثقافية (الصورة بإذن من إيكينوبو كادوكاي).

أساليب مهيمنة

المدارس السائدة في فن الإيكيبانا هي إيكينوبو وسوغيتسو وأوهارا. وبالمقارنة مع مدرسة إيكينوبو التي تعود جذورها إلى 550 عاما، فإن المدرستين الأخريين هما بالتأكيد إبداعات حديثة حيث إن عمرهما حوالي قرن. تأسست مدرسة سوغيتسو في عام 1927 على يد تيشيغاهارا سوفو وتميزت باحترام التعبير الفردي على حساب الالتزام بالأساليب المعمول بها. في حين تأسست مدرسة أوهارا في أواخر القرن التاسع عشر من قبل أوهارا أونشين وتتميز بأسلوب موريبانا.

إيكينوبو

تنسيق زهور وفق أسلوب ريكّا شينبوتاي من قبل مدير مدرسة إيكينوبو سانيي الخامس والأربعين (حقوق الصورة لإيكينوبو كادوكاي).

سوغيتسو

تنسيق لنبات سفرجل مزهر وأزهار توليب من قبل تيشيغاهارا أكاني المدير الرابع لمدرسة سوغيتسو (الصورة بإذن من ميغومو وادا، حقوق الصورة لمدرسة سوغيتسو للإيكيبانا).

أوهارا

تنسيق للزهور وفق أسلوب موريبانا من مدرسة أوهارا في أصيص سويبان (حقوق الصورة لأوهارا ريو).

تتوفر حصص لتعليم إيكيبانا في معظم المجتمعات في اليابان، والكثير من المدارس لديها أيضا فروع في الخارج. يحصل المتعلمون مع تقدم دراستهم على مستويات مختلفة من الشهادات، وفي الوقت المناسب قد يصبحون هم أنفسهم معلمين معتمدين.

(النص الأصلي بالغة الإنكليزية. صورة العنوان: تنسيق زهور وفق أسلوب شوكا شوفوتاي من قبل ناكامورا فوكوهيرو (حقوق الصورة لإيكينوبو كادوكاي).