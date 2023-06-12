Шесть Дзидзо: загадки всем знакомого бодхисаттвы

Торговую улицу Сугамо Дзидзо-доори называют «Харадзюку для бабушек». Этот район стал оживлённым благодаря массовому паломничеству к чудодейственному «извлекающему иглы» (тогэнуки) Дзидзо, который находится в его центре. Когда вы путешествуете по сельской местности, то иногда можете увидеть выстроившиеся при дороге шесть статуй Дзидзо. Этот бодхисаттва широко известен, но при этом далеко не все знают о его происхождении.

Бодхисаттва, спасающий людей из ада

Его зовут бодхисаттва Дзидзо (санскр. Кшитигарбха), хотя часто ласково называют «господином Дзидзо» – О-дзидзо-сан или О-дзидзо-сама. В его имени дзи (地) означает землю, а дзо (蔵) – «запасать». Бодхисаттва – это тот, кто обладает сущностью просветления. Другими словами, этот бодхисаттва, подобно плодородной земле, производит всевозможные вещи, а также постоянно совершает практику, приумножая силу для спасения людей.

Культ Дзидзо в Японии появился примерно в VIII веке, и в книге периода Нара «Сутра десяти колец» (Дзюринкё), отражающей ранние японские буддийские верования, говорится, что Шакьямуни поручил бодхисаттве Дзидзо сопровождать людей. Нет свидетельств, говорящих о широком распространении веры в Дзидзо в первый период развития японского буддизма, но в начале периода Хэйан (794-1192) аристократы в тяжёлые времена просили Дзидзо о помощи.

Период Хэйан был временем расцвета регентства, когда страной фактически правили регенты и канцлеры из рода Фудзивара на протяжении многих поколений, и этот род достиг пика своего процветания, тогда как аристократы рангом пониже имели низкий статус, и к ним соответственно относились при дворе. Разочарованные миром, где вся власть была сосредоточена в руках Фудзивара, они стали уповать на перерождения в Шести мирах (Рикудо). Эта вера основывалась на представлении о том, что люди вновь рождаются в шести мирах – это небесный мир богов, а также миры людей, асуров, животных, голодных духов и ада, из которых последний был наихудшим и несущим неисчислимые страдания.

Переживающие упадок и разочаровавшиеся в этом мире люди хотели обрести спасителя, который бы им помог, если бы они оказались в аду и впоследствии могли переродиться в этом мире, где их снова ожидают страдания. Такие люди возлагали свои упования на бодхисаттву Дзидзо.

Причина, по которой у входа в сельские посёлки и в других местах устанавливали шесть статуй Дзидзо, заключается в таком представлении о Шести мирах. Роль этих Дзидзо состоит в том, чтобы после смерти сопроводить умершего в тот мир, где он переродится, и оберегать его от страданий. Отсюда произошла и вера в то, что они защищают деревню от бедствий – например, злых духов и заразных болезней.

Бодхиваттва, защищающий детей и деревни

Среди аристократов из пришедших в упадок родов многие становились буддийскими монахами, которых часто называли хидзири, «мудрецами». Такие монахи распространяли в народе веру в Дзидзо, и в процессе она принимала различные формы.

В период Эдо распространилась вера в то, что Дзидзо оберегает детей. В те времена детская смертность была намного выше, чем сейчас. Люди верили, что умершие дети должны были строить башни из камней на Сай-но-кавара – каменистом берегу перед рекой Сандзу, которую пересекают на пути в мир иной. Таким образом эти дети искупают грех, состоящий в том, что они умерли раньше своих родителей и причинили им боль. Дети складывают камни один на другой, а демоны беспощадно разрушают построенное. Дети плачут и вновь нагромождают камни. Согласно представлениям о Дзидзо, он избавляет детей от этого мучительного занятия. Отсюда и появились «дни бодхисаттвы Дзидзо» Дзидзо босацу эннити – привычные религиозные мероприятия, в которых могли участвовать дети.

Стоящие у дороги статуи Дзидзо, подвергающиеся воздействию стихии в течение многих лет, местные жители снабжают фартуками и шапочками, придавая Дзидзо, божеству-хранителю детей, сходство с детьми, которых он защищает.



Утагава Кунисада, гравюра «Почитаемый Дзидзо на берегу Сай-но-кавара» (Сай-но кавара дзидзо-сон), созданная в конце периода Эдо. Слева – демон, который издевается над детьми, а справа &ndash. бодхисаттва Дзидзо, который их спасает (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)



Каменные башенки, подобные тем, которые складывают дети на Сай-но кавара

Существуют также представления о том, что Дзидзо способен принимать на себя болезни и страдания людей, из-за чего в разных местах можно видеть «перенимающего на себя Дзидзо» (мигавари дзидзо), «извлекающего иглы Дзидзо» (тогэнуки Дзидзо) и т. п. В храме Дзётокудзи в токийском районе Бункё рассказывают легенду о том, как один монах чуть не потерял правый глаз, но выздоровел после молитвы бодхисаттве Дзидзо, у которого в свою очередь распух глаз.

Храм Когандзи в Сугамо в токийском районе Тосима известен как храм «извлекающего иглы Дзидзо» (Тогэнуки Дзидзо). Когда-то стали рассказывать, будто бы одна служанка в самурайском доме случайно проглотила иглу и ей дали проглотить бумагу с изображением Дзидзо, после чего она смогла исторгнуть из себя иголку, которая пронзила изображение Дзидзо. С тех пор стали верить, что Дзидзо в этом храме принимает на себя боль тех, кто укололся иглой или другим острым предметом.



Храм Когандзи в Сугамо, главным почитаемым изображением которого является Дзидзо. Само изваяние нельзя увидеть, но оно широко известно как «извлекающий иглы» Тогэнуки Дзидзо



Дзидзо стоит рядом с прудом Синобадзу Бентендо (PIXTA)

Бодхисаттву Дзидзо обычно изображают в виде монаха с бритой головой, с посохом в правой руке и драгоценностью в левой. Незатейливость его образа показывает, что он всегда рядом с людьми. Благодаря такой его человечности его стали называть «господином Дзидзо», о-дзидзо-сама, и это один из самых привычных буддийских персонажей в Японии.



Дзидзо возле храма Гиодзи в местности Сага в Киото (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме