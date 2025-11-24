Грибы сиитакэ вкусны и свежими, и сушёными: коллекция блюд из сиитакэ

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Если замочить сушёные сиитакэ на полдня, они разбухнут и будут готовы для использования, при этом воду потом добавляют в супы или тушёные блюда, что добавляет им насыщенный вкус умами. Свежие грибы сиитакэ, благодаря своему густому аромату и плотной текстуре, прекрасно подходят для жарки на гриле или во фритюре.

Никудзумэ – сиитакэ, фаршированные мясом

Этот классический гарнир готовится из свежих грибов сиитакэ, ножки которых срезают, а шляпки заполняют мясным фаршем. При откусывании вы сразу ощутите вкус умами, исходящий от сиитакэ, и почувствуете сок, выделяемый мясом. Сиитакэ прекрасно подходит как для приготовления на гриле, так и для жарки во фритюре с панировочными сухарями.

Якисиитакэ, итамисиитакэ – сиитакэ, жареные на гриле или на сковороде

Простой процесс обжаривания и сбрызгивания соевым соусом раскрывает вкус умами грибов сиитакэ. Крупные сиитакэ, выращенные на бревне, можно обжарить на сковороде с добавлением масла и соевого соуса, что придает им вкус, по насыщенности не уступающий мясу.

Набэ

Свежие грибы сиитакэ – обычный ингредиент набэмоно – например, ёсэнабэ, мидзутаки и сукияки. На шляпках делают фигурные надрезы – не только для красоты, но и для более равномерного приготовления и равномерного распределения умами по всему блюду.



Такикоми гохан – рис, обжаренный с другими ингредиентами

Рис становится вкуснее, когда дополнительные ингредиенты пропитывают его, и при приготовлении можно использовать воду, в которой замачивались сушёные сиитакэ – это усилит их вкус.



Тяванмуси – яичное желе

Маленький сиитакэ можно целиком положить в чашку, в которой готовится тяванмуси, а крупные нарезают ломтиками. Можно также использовать сушёные сиитакэ.



Фукумэни – рагу

Сушёные сиитакэ томят в сладко-остром соусе из соевого соуса и сахара. Их можно подавать в качестве гарнира к рису, но они также популярны в качестве добавки к суси-роллам и лапше сомэн.



Суимоно – прозрачный суп

Для супов можно использовать как свежие, так и сушёные сиитакэ, в зависимости от ваших предпочтений. Если вы используете сушёные грибы, их вкус можно сделать более насыщенным, добавив воды, в которой они замачивались.



Нисимэ, тикудзэнни – праздничное рагу

Сушёные сиитакэ, которые когда-то были особым «дневным» ингредиентом, стали незаменимой частью томлёных блюд новогодней еды о-сэти рёри. Существуют различные теории о том, почему они приобрели благопожелательное значение, в том числе называют то, что они медленно растут и достигают больших размеров, что трещины на их шляпках напоминают черепаший панцирь, символизирующий долголетие, и что они напоминают шапки дзимбаори, которые носили пехотинцы асигару в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1573). В любом случае, эти грибы стали символизировать рост и процветание, здоровое долголетие, жизненную силу и энергию.



