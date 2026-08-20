Мугитя: освежающий японский ячменный чай без кофеина

Жизнь Японии в фотографиях

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Ячменный напиток

Мугитя – это японский напиток из поджаренного ячменя с ореховым привкусом. Хотя его можно пить горячим, он больше ассоциируется с освежающим холодом в разгар лета. Сегодня его обычно готовят с использованием чайных пакетиков, которые либо заваривают в кипятке, либо используют для холодного заваривания. Можно также купить готовый мугитя в бутылках.

Поскольку мугитя не содержит кофеин, его могут пить все, от младенцев до пожилых людей, и он подходит даже для беременных женщин. Кроме того, в этом чае содержатся минералы, которые считаются важными для восполнения запасов питательных веществ после обезвоживания в жаркую летнюю погоду, и он практически не содержит калорий.

Фотография к заголовку: © Pixta