Жизнь Японии в фотографиях

Японская гигантская саламандра: огромное земноводное

Общество

Японская гигантская саламандра, одно из крупнейших земноводных в мире, находится под охраной как особый природный памятник страны.
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Полутораметровая саламандра

Японская гигантская саламандра – одно из крупнейших земноводных в мире, достигающее в длину около 1,5 метров. Поскольку её внешний вид не менялся на протяжении десятков миллионов лет, её часто называют «живым ископаемым». Согласно одной из теорий, своё японское название о-сансё-уо она получила из-за выделения слизи с резким запахом, похожим на запах ягод перца сансё. Эти существа обитают в западной части Японии.

Японская гигантская саламандра, объявленная особым природным памятником, находится под защитой закона с 1952 года.

Источники данных

Фотография к заголовку: © Pixta

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