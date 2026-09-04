Японская гигантская саламандра: огромное земноводное

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Японская гигантская саламандра, одно из крупнейших земноводных в мире, находится под охраной как особый природный памятник страны.

Полутораметровая саламандра

Японская гигантская саламандра – одно из крупнейших земноводных в мире, достигающее в длину около 1,5 метров. Поскольку её внешний вид не менялся на протяжении десятков миллионов лет, её часто называют «живым ископаемым». Согласно одной из теорий, своё японское название о-сансё-уо она получила из-за выделения слизи с резким запахом, похожим на запах ягод перца сансё. Эти существа обитают в западной части Японии.

Японская гигантская саламандра, объявленная особым природным памятником, находится под защитой закона с 1952 года.

Источники данных

Информация о гигантской саламандре на сайте Киотского аквариума (на японском языке)

Киотского аквариума (на японском языке) Национальный зоопарк Смитсоновского института: «Японская гигантская саламандра» (на английском языке)

Фотография к заголовку: © Pixta