Босай-но хи: День готовности к стихийным бедствиям в Японии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Стихийные бедствия
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Повышение осведомлённости о стихийных бедствиях
Ежегодно 1 сентября в Японии отмечается День готовности к стихийным бедствиям – в 1923 году в этот день Великое землетрясение Канто опустошило район Токио, унеся жизни более 100 000 человек. В это же время года часто случаются тайфуны. День готовности к стихийным бедствиям был учреждён в 1960 году для повышения осведомлённости о важности подготовки к стихийным бедствиям, включая землетрясения, тайфуны и проливные дожди.
Примерно в это время правительство, местные власти, предприятия и школы проводят многочисленные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Гражданам рекомендуется проверить свои запасы предметов первой необходимости, ознакомиться с местной картой опасных зон и уточнить местоположение ближайшего эвакуационного пункта.
Фотография к заголовку: © Pixta
Стихийные бедствия Великое восточно-японское землетрясение землетрясения