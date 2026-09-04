Босай-но хи: День готовности к стихийным бедствиям в Японии

Жизнь Японии в фотографиях

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Ежегодно 1 сентября в Японии отмечается День готовности к стихийным бедствиям, который посвящён обдумыванию и отработке действий в случае вероятной будущей катастрофы.

Повышение осведомлённости о стихийных бедствиях

Ежегодно 1 сентября в Японии отмечается День готовности к стихийным бедствиям – в 1923 году в этот день Великое землетрясение Канто опустошило район Токио, унеся жизни более 100 000 человек. В это же время года часто случаются тайфуны. День готовности к стихийным бедствиям был учреждён в 1960 году для повышения осведомлённости о важности подготовки к стихийным бедствиям, включая землетрясения, тайфуны и проливные дожди.

Примерно в это время правительство, местные власти, предприятия и школы проводят многочисленные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Гражданам рекомендуется проверить свои запасы предметов первой необходимости, ознакомиться с местной картой опасных зон и уточнить местоположение ближайшего эвакуационного пункта.

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