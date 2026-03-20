Что делать, если во время вашего визита в Японию произойдёт стихийное бедствие? Важные сведения о действиях при катастрофах
Путеводительпо ЯпонииОбщество Стихийные бедствия Туризм
При поездке в Японию следует быть психологически готовым к чрезвычайным ситуациям
Япония – популярное туристическое направление, ежегодно она привлекает уже более 42 миллионов иностранных туристов. Хотя Япония имеет репутацию безопасной во многих отношениях страны с прекрасными пейзажами, меняющимися в зависимости от времени года, здесь нередко случаются стихийные бедствия: тайфуны и сильные снегопады почти каждый год парализуют транспортное сообщение в разных регионах, а иногда случаются и сильные землетрясения. В этой статье представлены основные знания по предотвращению ущерба от стихийных бедствий, которые будут полезны в чрезвычайных ситуациях как для туристов, посещающих Японию, так и для принимающих их организаций.
Как подготовиться к поездке в Японию?
Страхование выезжающих за рубеж
Если во время вашего визита в Японию вы пострадаете от стихийного бедствия, вам, как правило, придётся самостоятельно оплачивать медицинские расходы, поэтому мы рекомендуем вам застраховаться.
Ознакомление с руководством по предотвращению ущерба от стихийных бедствий
Чтобы получить предварительную информацию о наиболее частых стихийных бедствиях, посетите многоязычные веб-сайты государственных учреждений.
Как получать информацию о стихийном бедствии?
Многоязычное приложение для предотвращения стихийных бедствий
Агентство по туризму Японии через приложение Safety tips предоставляет предупреждения о землетрясениях, различные оповещения и информацию об эвакуации. Приложение бесплатное, и его стоит установить заранее.
Новостной канал
NHK WORLD круглосуточно предоставляет информацию о стихийных бедствиях и другие новости Японии через веб-сайт и приложение. Аудиоконтент доступен на английском языке, а текст – на нескольких языках.
Колл-центр
Горячая линия для туристов в Японии (050-3816-2787), управляемая Японской национальной туристической организацией (JNTO), предоставляет экстренную помощь иностранным туристам в Японии круглосуточно без выходных 365 дней в году на английском, китайском и корейском языках.
Что делать в случае стихийного бедствия?
Запросы на спасение и оказание помощи
Если вы получили травму или оказались заблокированы внутри здания, немедленно позвоните в скорую помощь или пожарную службу (119). Они приезжают вне зависимости от вашего гражданства.
Свяжитесь с посольством или консульством
Зарубежные дипломатические представительства помогут найти медицинские учреждения и установить контакты с родственниками и страховыми компаниями.
Подтверждение безопасности
При перегрузке телефонных линий полезен номер экстренного вызова (171). Голосовая навигация доступна только на японском языке, но есть и веб-версия Информационная служба по вопросам стихийных бедствий (web171), которая доступна на английском, китайском и корейском языках.
Эвакуируйтесь в безопасное место
Место эвакуации: место, где вы можете временно укрыться от риска обрушения здания или распространения огня сразу после землетрясения или пожара. В качестве таких мест часто указывают парки, спортивные площадки и т. д. Если вы находитесь вблизи моря или устья реки, где существует риск цунами, немедленно эвакуируйтесь на возвышенность или на верхние этажи здания.
Эвакуационный пункт: место, где можно какое-то время жить, если нет возможности пойти домой или переместиться в другое место из-за стихийного бедствия. Обычно это специально отведённые для этих нужд общественные помещения, такие как школы и спортивные залы. В эвакуационном центре бесплатно предоставляются вода, еда, одеяла и т. п.
Информация о стихийных бедствиях на телевидении почти всегда предоставляется на японском языке, но некоторые веб-сайты предлагают информацию на нескольких языках с помощью QR-кодов. Если объявлено предупреждение, обязательно сообщите иностранцам, что им не следует выходить на улицу.
Интуитивно понятная цветовая маркировка поможет тем, кто не понимает японский язык. Во время телевизионных предупреждений о землетрясениях и цунами показывают карту, на которой цветом выделены опасные зоны, откуда следует немедленно эвакуироваться, они окрашены в фиолетовый или красный цвет. Аварийные выходы и зоны эвакуации обозначаются зелёными знаками, указывающими на безопасность. Как и в случае со светофорами и дорожными знаками, в последние годы международные стандарты цветовой маркировки, сообщающие о безопасности, получают всё более широкое распространение.
Органы власти также стремятся удовлетворять потребности иностранцев. Например, в случае стихийного бедствия местные органы власти создают «многоязычные центры поддержки при стихийных бедствиях», которые предоставляют информацию по телефону и через веб-сайты. Однако эти центры не являются постоянными, поэтому вам нужно будет найти номер телефона в интернете.
Культурные различия, связанные с эвакуационными пунктами
Хотя различные государственные учреждения предоставляют информацию и инструкции для предотвращения ущерба от стихийных бедствий на нескольких языках, их не всегда удобно использовать в случае катастрофы. Тамура Таро, представитель Института исследований многообразия, говорит, что значимость языкового барьера благодаря использованию приложений для перевода на смартфонах снизилась, а также стало возможным собирать информацию и запрашивать советы у ИИ. По его словам, в последние годы наиболее востребованными предметами в эвакуационных пунктах, помимо воды и еды, являются источники питания для смартфонов и Wi-Fi.
17 января 1995 года, когда произошло Великое землетрясение Хансин-Авадзи, Тамура работал в пункте проката видео для иностранцев в Осаке. Он и другие волонтёры организовали круглосуточную горячую линию, предлагающую многоязычные консультации иностранным жителям, оказавшимся в изоляции из-за катастрофы и не имевшим доступа к информации об эвакуации. Так он стал заниматься деятельностью, направленной на построение общества, учитывающего многообразие, и принимал участие в оказании поддержки районам, пострадавшим от таких катастроф, как Великое восточно-японское землетрясение (2011), землетрясение в Кумамото (2016) и землетрясение на полуострове Ното (2024).
За последние 30 лет распространение смартфонов и пересмотр стандартов сейсмостойкости зданий привели к постепенному усилению мер по предотвращению стихийных бедствий с точки зрения технологий и систем. Между тем, хотя число иностранных жителей Японии в целом увеличилось примерно в три раза, а число туристов в Японии – примерно в 12 раз, и пока что те эвакуационные меры, которые предусмотрены для иностранцев, нельзя назвать полностью удовлетворительными. Тамура отмечает: «Людей из стран, где не бывает землетрясений или тайфунов, следует информировать об опасностях и способах эвакуации, но этому мешают культурные различия».
Даже методы проведения эвакуации могут существенно различаться. В Японии учения по эвакуации проводятся с учётом землетрясений или пожаров, тогда как во многих странах они связаны с терроризмом или войной. Кроме того, в других странах эвакуированные часто устанавливают палатки в общественных местах, а Япония – единственная страна, где люди спят в помещениях, например, в школьных спортзалах.
«В странах, где традиционно используется каменная архитектура, здания подвержены обрушению во время землетрясений, и некоторые люди считают, что общественные здания, особенно школы, являются структурно хрупкими и опасными. Во время землетрясения в Кумамото такие люди укрывались в парках, опасаясь обрушения зданий, и даже были случаи, когда люди звонили в полицию, чтобы сообщить о том, что там слоняются иностранцы».
Эвакуационные пункты предназначены для всех, но многие иностранцы не решаются ими воспользоваться. Японцы, которые обычно мало общаются с иностранцами, также могут испытывать недопонимание и относиться с предубеждением, и им бывает неловко даже разговаривать с ними. Тамура обеспокоен такими «психологическими барьерами».
Кроме того, как правило, эвакуационные центры предоставляют всем одинаковые продукты питания, и редко когда они при этом учитывают потребности иностранцев. В таких случаях можно рассчитывать на помощь со стороны иностранных общин. Во время землетрясений в Кумамото и Ното мусульманская община Японии оперативно оказала поддержку. Они не только раздавали халяльную пищу (продукты, разрешённые исламскими учениями) мусульманам в пострадавших районах, но и предоставляли суп карри японцам.
«Каждый человек по отдельности ограничен в возможностях по подготовке, поэтому наиболее реалистичный подход – это взаимная поддержка в рамках сообществ. Это также относится к людям с аллергией или хроническими заболеваниями, но для представителей меньшинств лучше всего подойдут те, кто понимает их проблемы».
В районах со стареющим населением поддержка нужна и иностранным жителям, иначе они не смогут справиться сами. Тамура рекомендует живущим в Японии иностранцам участвовать в учениях по предотвращению стихийных бедствий, в пожарной охране и в местных праздниках. «Праздники включают множество элементов, которые могут быть полезны в случае стихийного бедствия – это переноска, перетаскивание предметов и поливание водой», – говорит он. Если иммигранты начнут носить священные паланкины микоси, это не только может помочь при предотвращении ущерба от стихийных бедствий, но и оживит местное сообщество.
В настоящее время в Японии необходимо создавать многокультурное общество, и её можно назвать лидером в предоставлении информации по предотвращению стихийных бедствий на нескольких языках. Если она также будет учитывать точку зрения иностранцев, то она может стать образцовой «сверхдержавой в области предотвращения ущерба от стихийных бедствий».
Текст подготовлен редакцией Nippon.com.
Фотография к заголовку: PIXTA