Что делать, если во время вашего визита в Японию произойдёт стихийное бедствие? Важные сведения о действиях при катастрофах

Путеводительпо Японии

В Японии не редкость землетрясения, цунами, тайфуны и другие стихийные бедствия. Многие посетители из стран и регионов, не особенно подверженных стихийным бедствиям, беспокоятся о том, насколько это опасно и что им следует делать. Эксперт, который более 30 лет занимается поддержкой иностранных жертв стихийных бедствий, рассказывает о том, как психологически подготовиться к катастрофам.

Родился в префектуре Хёго в 1971 году. В 1995 году основал Центр межкультурного сосуществования для предоставления информации иностранцам, пострадавшим от Великого землетрясения Хансин-Авадзи. В качестве представительного директора Института исследований многообразия, основанного им в 2007 году, занимается оказанием поддержки пострадавшим районам и продвижением принципов многообразия среди компаний и местных органов власти. Во время Великого восточно-японского землетрясения в 2011 году отвечал за оказание поддержки пострадавшим районам в качестве сотрудника по планированию в Кабинете министров, а в настоящее время является советником по содействию восстановлению в Агентстве по реконструкции.

При поездке в Японию следует быть психологически готовым к чрезвычайным ситуациям

Япония – популярное туристическое направление, ежегодно она привлекает уже более 42 миллионов иностранных туристов. Хотя Япония имеет репутацию безопасной во многих отношениях страны с прекрасными пейзажами, меняющимися в зависимости от времени года, здесь нередко случаются стихийные бедствия: тайфуны и сильные снегопады почти каждый год парализуют транспортное сообщение в разных регионах, а иногда случаются и сильные землетрясения. В этой статье представлены основные знания по предотвращению ущерба от стихийных бедствий, которые будут полезны в чрезвычайных ситуациях как для туристов, посещающих Японию, так и для принимающих их организаций.



Во время сильных штормов общественный транспорт часто останавливается. В случае стихийного бедствия вокзалы, аэропорты и гостиницы могут предоставлять места, где люди могут дождаться возобновления работы транспорта

Как подготовиться к поездке в Японию? Страхование выезжающих за рубеж Если во время вашего визита в Японию вы пострадаете от стихийного бедствия, вам, как правило, придётся самостоятельно оплачивать медицинские расходы, поэтому мы рекомендуем вам застраховаться. Ознакомление с руководством по предотвращению ущерба от стихийных бедствий Чтобы получить предварительную информацию о наиболее частых стихийных бедствиях, посетите многоязычные веб-сайты государственных учреждений.

«Информация о стихийных бедствиях» на портале правительства Токио, посвященном межкультурному сосуществованию (на английском языке). На странице также есть список ссылок на правительственные учреждения и дипломатические представительства в Японии Как получать информацию о стихийном бедствии? Многоязычное приложение для предотвращения стихийных бедствий Агентство по туризму Японии через приложение Safety tips предоставляет предупреждения о землетрясениях, различные оповещения и информацию об эвакуации. Приложение бесплатное, и его стоит установить заранее. Новостной канал NHK WORLD круглосуточно предоставляет информацию о стихийных бедствиях и другие новости Японии через веб-сайт и приложение. Аудиоконтент доступен на английском языке, а текст – на нескольких языках. Колл-центр Горячая линия для туристов в Японии (050-3816-2787), управляемая Японской национальной туристической организацией (JNTO), предоставляет экстренную помощь иностранным туристам в Японии круглосуточно без выходных 365 дней в году на английском, китайском и корейском языках.

Информационный плакат «Горячая линия для туристов в Японии» Что делать в случае стихийного бедствия? Запросы на спасение и оказание помощи Если вы получили травму или оказались заблокированы внутри здания, немедленно позвоните в скорую помощь или пожарную службу (119). Они приезжают вне зависимости от вашего гражданства.

Если ваш мобильный телефон не работает, воспользуйтесь общественным телефоном. Для звонков экстренным службам оплата не требуется

Начиная сверху слева, по часовой стрелке: место эвакуации; место эвакуации при цунами; здание для эвакуации при цунами; эвакуационный пункт. По пиктограммам понятно, находится ли указанное место в помещении или на открытом воздухе

Информация о стихийных бедствиях на телевидении почти всегда предоставляется на японском языке, но некоторые веб-сайты предлагают информацию на нескольких языках с помощью QR-кодов. Если объявлено предупреждение, обязательно сообщите иностранцам, что им не следует выходить на улицу.

Интуитивно понятная цветовая маркировка поможет тем, кто не понимает японский язык. Во время телевизионных предупреждений о землетрясениях и цунами показывают карту, на которой цветом выделены опасные зоны, откуда следует немедленно эвакуироваться, они окрашены в фиолетовый или красный цвет. Аварийные выходы и зоны эвакуации обозначаются зелёными знаками, указывающими на безопасность. Как и в случае со светофорами и дорожными знаками, в последние годы международные стандарты цветовой маркировки, сообщающие о безопасности, получают всё более широкое распространение.



Система экстренного оповещения о землетрясениях показывает опасные зоны в порядке убывания риска: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный и голубой



Путь к безопасному месту указан зелёным цветом



На знаках пожарной безопасности используется красный цвет, указывающий на опасность или чрезвычайную ситуацию

Органы власти также стремятся удовлетворять потребности иностранцев. Например, в случае стихийного бедствия местные органы власти создают «многоязычные центры поддержки при стихийных бедствиях», которые предоставляют информацию по телефону и через веб-сайты. Однако эти центры не являются постоянными, поэтому вам нужно будет найти номер телефона в интернете.



Центр многоязычной поддержки при стихийных бедствиях открылся после землетрясения в Кумамото 23 апреля 2016 года

Культурные различия, связанные с эвакуационными пунктами

Хотя различные государственные учреждения предоставляют информацию и инструкции для предотвращения ущерба от стихийных бедствий на нескольких языках, их не всегда удобно использовать в случае катастрофы. Тамура Таро, представитель Института исследований многообразия, говорит, что значимость языкового барьера благодаря использованию приложений для перевода на смартфонах снизилась, а также стало возможным собирать информацию и запрашивать советы у ИИ. По его словам, в последние годы наиболее востребованными предметами в эвакуационных пунктах, помимо воды и еды, являются источники питания для смартфонов и Wi-Fi.

17 января 1995 года, когда произошло Великое землетрясение Хансин-Авадзи, Тамура работал в пункте проката видео для иностранцев в Осаке. Он и другие волонтёры организовали круглосуточную горячую линию, предлагающую многоязычные консультации иностранным жителям, оказавшимся в изоляции из-за катастрофы и не имевшим доступа к информации об эвакуации. Так он стал заниматься деятельностью, направленной на построение общества, учитывающего многообразие, и принимал участие в оказании поддержки районам, пострадавшим от таких катастроф, как Великое восточно-японское землетрясение (2011), землетрясение в Кумамото (2016) и землетрясение на полуострове Ното (2024).



Тамура (второй слева) основал Центр информации о землетрясениях для иностранцев. В 1995 году мобильные телефоны и интернет ещё не были широко распространены, поэтому номер телефона распространялся через листовки, газеты и радио

За последние 30 лет распространение смартфонов и пересмотр стандартов сейсмостойкости зданий привели к постепенному усилению мер по предотвращению стихийных бедствий с точки зрения технологий и систем. Между тем, хотя число иностранных жителей Японии в целом увеличилось примерно в три раза, а число туристов в Японии – примерно в 12 раз, и пока что те эвакуационные меры, которые предусмотрены для иностранцев, нельзя назвать полностью удовлетворительными. Тамура отмечает: «Людей из стран, где не бывает землетрясений или тайфунов, следует информировать об опасностях и способах эвакуации, но этому мешают культурные различия».



Эвакуационный пункт в городе Канадзава после землетрясения в Ното 11 января 2024 года

Даже методы проведения эвакуации могут существенно различаться. В Японии учения по эвакуации проводятся с учётом землетрясений или пожаров, тогда как во многих странах они связаны с терроризмом или войной. Кроме того, в других странах эвакуированные часто устанавливают палатки в общественных местах, а Япония – единственная страна, где люди спят в помещениях, например, в школьных спортзалах.

«В странах, где традиционно используется каменная архитектура, здания подвержены обрушению во время землетрясений, и некоторые люди считают, что общественные здания, особенно школы, являются структурно хрупкими и опасными. Во время землетрясения в Кумамото такие люди укрывались в парках, опасаясь обрушения зданий, и даже были случаи, когда люди звонили в полицию, чтобы сообщить о том, что там слоняются иностранцы».

Эвакуационные пункты предназначены для всех, но многие иностранцы не решаются ими воспользоваться. Японцы, которые обычно мало общаются с иностранцами, также могут испытывать недопонимание и относиться с предубеждением, и им бывает неловко даже разговаривать с ними. Тамура обеспокоен такими «психологическими барьерами».



20 июня 2018 года городской чиновник объясняет, что такое халяльная еда, в начальной школе в Мино, которая использовалась в качестве эвакуационного центра после землетрясения в Северной Осаке и в которой обучались преимущественно иностранцы

Кроме того, как правило, эвакуационные центры предоставляют всем одинаковые продукты питания, и редко когда они при этом учитывают потребности иностранцев. В таких случаях можно рассчитывать на помощь со стороны иностранных общин. Во время землетрясений в Кумамото и Ното мусульманская община Японии оперативно оказала поддержку. Они не только раздавали халяльную пищу (продукты, разрешённые исламскими учениями) мусульманам в пострадавших районах, но и предоставляли суп карри японцам.

«Каждый человек по отдельности ограничен в возможностях по подготовке, поэтому наиболее реалистичный подход – это взаимная поддержка в рамках сообществ. Это также относится к людям с аллергией или хроническими заболеваниями, но для представителей меньшинств лучше всего подойдут те, кто понимает их проблемы».



Иностранные волонтёры раздают еду после землетрясения в Ното (5 января 2024 г.)

В районах со стареющим населением поддержка нужна и иностранным жителям, иначе они не смогут справиться сами. Тамура рекомендует живущим в Японии иностранцам участвовать в учениях по предотвращению стихийных бедствий, в пожарной охране и в местных праздниках. «Праздники включают множество элементов, которые могут быть полезны в случае стихийного бедствия – это переноска, перетаскивание предметов и поливание водой», – говорит он. Если иммигранты начнут носить священные паланкины микоси, это не только может помочь при предотвращении ущерба от стихийных бедствий, но и оживит местное сообщество.

В настоящее время в Японии необходимо создавать многокультурное общество, и её можно назвать лидером в предоставлении информации по предотвращению стихийных бедствий на нескольких языках. Если она также будет учитывать точку зрения иностранцев, то она может стать образцовой «сверхдержавой в области предотвращения ущерба от стихийных бедствий».



Пожарная служба Токио регулярно проводит учения по предотвращению ущерба от стихийных бедствий для иностранных граждан.

