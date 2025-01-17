Память о землетрясении Хансин-Авадзи стирается: молодое поколение забывает о трагедии 17 января

Со дня разрушительного землетрясения Хансин-Авадзи, унёсшего более 6000 жизней в Кобе и прилегающих районах, прошло 30 лет. Однако, согласно опросу, многие люди уже не помнят точную дату землетрясения – 17 января 1995 года.

Великое землетрясение Хансин-Авадзи произошло 17 января 1995 года, нанеся масштабные разрушения в городе Кобе и прилегающих районах. Накануне тридцатилетия трагедии Японское общество Красного Креста провело опрос среди 1200 человек разных возрастов об этой катастрофе.

Результаты показали, что 89,3% (1072 респондента) либо знали о бедствии «в подробностях», либо «хотя бы название». Остальные 10,7% «ничего не знали» о землетрясении, причем 70% из этой группы составляют люди моложе 40 лет.

Даже среди респондентов, которые ответили, что знают об этом землетрясении, 348 человек (32,5%) не помнили, что оно произошло 17 января. Вместе с теми, кто ответил, что не знает, общее количество людей, не связывающих дату 17 января с этой катастрофой, достигло 39,7%, или 476 человек.

В целом 63,2% (758 человек) сказали, что изучение информации о прошлых стихийных бедствиях, включая Великое землетрясение Хансин-Авадзи 1995 года и Великое восточно-японское землетрясение 2011 года, через новости по телевидению и в газетах «оказало влияние или изменило моё мышление и действия в отношении подготовки к стихийным бедствиям». Что касается конкретных действий, чаще всего (43,5%) отвечали, что «начали создавать новые запасы для предотвращения стихийных бедствий», 41,8% «проверили карты опасных зон в месте своего проживания», и 36,3% «проверили наличные запасы на случай стихийных бедствий».

Со всей страны огромное количество людей, потрясённых масштабами разрушений после Великого землетрясения Хансин-Авадзи, отправились туда в качестве волонтёров, чтобы оказать помощь пострадавшим. В общей сложности 24,3% опрошенных (292 человека) знали, что 1995 год считается началом волонтёрского движения в Японии.

На вопрос о возможности волонтёрской работы в пострадавших от стихийных бедствий районах в будущем, в общей сложности 51,6% (618 человек) ответили, что они «очень» или «в некоторой степени» заинтересованы.

Фотография к заголовку: район Нагата в городе Кобе, префектура Хёго, где на месте улиц остались руины, 25 января 1995 г. (© Jiji)

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