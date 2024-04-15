Префектуры Японии

Префектура Хёго

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Замок Химэдзи в префектуре Хёго – одна из самых красивых крепостей Японии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Префектура также славится говядиной Кобэ и многочисленными заводами по производству сакэ.
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Префектура Хёго, расположенная на западе региона Кансай, простирается от Японского моря на севере до Внутреннего моря Сэто на юге. Авадзисима, один из крупнейших морских островов Японии, также входит в состав префектуры, а через Внутреннее море её соединяет мост Акаси кайкё, который является одним из самых длинных подвесных мостов в мире с центральным пролётом длиной почти 2 километра. Через город Акаси проходит меридиан японского стандартного времени 135 градусов восточной долготы.

Общие данные о префектуре Хёго

  • Основана в 1871 году (бывшие провинции Тадзима, Тамба, Харима, Сэтцу и Авадзи)
  • Столица: Кобэ
  • Население: 5 465 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)
  • Площадь: 8401 км2

Хёго

В префектуре Хёго находится одна из самых красивых крепостей Японии – замок Химэдзи, который был одним из первых в стране внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году. А руины замка Такэда прославились благодаря феномену, когда во время осеннего тумана они словно плывут в облаках. Столица префектуры Кобэ – портовый город с международной атмосферой, а Такарадзука известен своей женской труппой музыкального театра.

Район залива Кобэ ночью (© Pixta)
Район залива Кобэ ночью (© Pixta)

Префектура Хёго – мощная промышленная база с традициями судостроения и производства промышленной химии. В столице префектуры находится главный офис компании Kobe Steel. Префектура является ведущим производителем сакэ в Японии, особенно известна своими заводами сакэ Нада. Говядина Кобэ – всемирно известный бренд вагю. Долгое западное влияние в Кобэ также способствовало развитию множества пекарен.

Завод сакэ в Нада, Кобэ (© Pixta)
Завод сакэ в Нада, Кобэ (© Pixta)

В предрассветные часы 17 января 1995 года на Кобэ и соседний остров Авадзи обрушилось Великое землетрясение Хансин-Авадзи, самое смертоносное в Японии за последние десятилетия.

Знаменитые личности

  • Дои Такако (1928-2014): первая в Японии женщина-лидер оппозиции, возглавлявшая Японскую социалистическую партию.
  • Уэмура Наоми (1941-1984): путешественница, которая первой совершила одиночную экспедицию на Северный полюс.
  • Микитани Хироси (1965–): миллиардер, основатель и генеральный директор компании Rakuten.

Фотография к заголовку: Внушительный вид замка Химэдзи (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»

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