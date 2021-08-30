Замок Такэда: крепость в облаках

Путеводительпо Японии

Прохладным осенним утром руины замка Такэда в префектуре Хёго превращаются в «плавучую крепость», которая словно бы парит над рекой облаков текущей в узкой долине под крепостью.

Настоящий «Летающий замок»

Руины замка Такэда возвышаются над городом Асаго в горах префектуры Хёго, напоминая сцену из средневековой сказки. Мистическое впечатление усиливается осенью и в начале зимы, когда туман заполняет окружающую долину, создавая впечатление, будто руины феодальной крепости плывут по реке тумана. Этот феномен, происходящий рано утром, создаёт завораживающую картину, благодаря чему старинная крепость получила прозвище «Замок в облаках».

Замок в реке облаков оставался относительно малоизвестной достопримечательностью до первого десятилетия этого века, пока Фонд японских замков не включил его в свой список 100 лучших замков страны. С тех пор руины снимались в рекламных роликах, в том числе для Google Japan, и использовались в качестве места съёмок ежегодного исторического сериала NHK в 2014 году, и за тот год полюбоваться видами замка Такэда приехало рекордное количество туристов – 580 000 человек. Замок привлекает как туристов, так и любителей истории, но при этом толпы людей ведут себя достаточно тихо и не отвлекают от захватывающих пейзажей.



Каменный фундамент замка заложен более 400 лет назад

На седьмом небе от счастья

Лучшее время, чтобы полюбоваться видами плывущего в тумане замком Такэда, – период с октября по декабрь, когда есть условия для образования тумана. В этот период солнечный свет нагревает воду близлежащей реки Маруяма в течение дня, а затем в ранние утренние часы в холодном воздухе с нагретой поверхности реки поднимается туман и заполняет долину густой белой дымкой. Наилучшие условия – ясное безветренное утро после солнечного дна накануне, с относительно высокой влажностью и разницей в 10° C или более между самой низкой и самой высокой температурой дня. Это явление длится недолго, большая часть тумана рассеивается через несколько часов после восхода солнца.



Замок Такэда парит над облаками на рассвете



Уже после 8:00 утреннее солнце рассеивает последние следы тумана

Важная твердыня

Замок Такэда в середине XV века построил влиятельный военачальник Ямана Содзэн (1404-1473). Это типичная горная крепость, созданная для защиты окружающей провинции. Однако в 1577 году военачальник Хасиба Хидэнага завоевал замок для своего сводного брата, военачальника Тоётоми Хидэёси, в ходе кампании по объединению Японии. Управлять крепостью поручили Акамацу Хирохидэ, но замок оказался заброшен после того, как он совершил ритуальное самоубийство сэппуку, присоединившись к проигравшей стороне в битве при Сэкигахара в 1600 году.

От замка Такэда остались лишь каменный фундамент и валы, которые даже спустя 400 лет выглядят такими же прочными, как и при постройке.



Некоторые люди с богатым воображением сравнивают замок с крадущимся тигром

Каменное чудо

Из расположенного на высоте 353 метра над уровнем моря замка Такэда защитникам крепости открывался хороший обзор на окружающие горы и долины. Хотя до наших дней не сохранилось никаких деревянных построек, фундамент и стены цитадели остались нетронутыми и представляют собой прекрасные образцы каменной кладки времён неспокойного периода Сражающихся провинций (1467-1568). Они почти полностью состоят из необработанного камня, уложенного с высокой точностью высококвалифицированными каменщиками аносю – такие мастера якобы были способны «услышать», куда хочет лечь камень.



Фундамент и стены замка выглядят такими же крепкими, как и при постройке

Замок Такэда с его историей и пейзажами стоит посетить, даже если он не окутан туманом. Весной в замке и вдоль реки Маруяма цветёт сакура, окрашивая пейзаж в прекрасный розовый оттенок. Хороши и другие времена года – потрясающее голубое небо летом, осенью можно полюбоваться осенней листвой, а зимой – динамичными снежными пейзажами.

Время входа на территорию замка меняется в зависимости от времени года, территория закрыта большую часть января и весь февраль.

Часы посещения замка Такэда

Весна : март-апрель с 8:00 до 18:00

: март-апрель с 8:00 до 18:00 Лето : июнь-август с 06:00 до 18:00

: июнь-август с 06:00 до 18:00 Осень : сентябрь-ноябрь с 4:00 до 17:00

: сентябрь-ноябрь с 4:00 до 17:00 Зима : с декабря по 3 января с 10:00 до 14:00

: с декабря по 3 января с 10:00 до 14:00 Закрыто: с 4 января до конца февраля



Весной на берегу реки Маруяма цветут вишнёвые деревья, а наверху за ними виден замок



Руины замка Такэда

Два самых популярных способа осмотра замка Такэда – это посещение самого замка и осмотр его со смотровых площадок, расположенных на другой стороне долины. Обычный маршрут включает раннее утреннее восхождение на Рицуункё, где есть три обзорные площадки, чтобы полюбоваться видом плывущего в облаках замка Такэда, переход через долину и посещение самой крепости.



Тропа к замку Такэда

Смотровые площадки Рицуункё

Три смотровые площадки находятся по дороге к горе Асаго, 756-метровой вершине напротив замка Такэда, и к ним ведёт крутая тропа. В начале тропы, в 40 минутах ходьбы от железнодорожной станции Такэда, находится парковка Рицуункё. Первая смотровая площадка находится всего в нескольких минутах ходьбы от парковки, но лучший вид на замок Такэда открывается с двух более высоких смотровых площадок, расположенных ещё в 20-40 минутах ходьбы. Вход на маршрут стоит 200 йен.



Замок Такэда в 6:20, примерно через полчаса после восхода солнца в середине октября

Смотровые площадки могут быть переполнены в пик сезона, который длится с сентября по декабрь, особенно в выходные дни. Парковка Рицуункё вмещает около 50 автомобилей и быстро заполняется. В городе также есть парковки, большинство из которых находится примерно в 40 минутах ходьбы от Рицуункё. Некоторые гостиницы предлагают прокатиться на лошадях, рядом со станцией можно взять такси.



Вид с первой смотровой площадки в 7:00, когда солнце светит уже сильнее

Путь к руинам

Есть несколько пешеходных маршрутов, ведущих к руинам замка Такэда, в том числе две крутые тропы за станцией Такэда, и одна возле святилища Хёмаи. К другим тропам за замком можно добраться на автобусе, машине или такси.



Ворота в начале маршрута Отэмон

Пути к замку

Тропа Экиура : один из самых оживлённых маршрутов, он начинается за станцией Такэда. Подъём занимает около 40 минут.

: один из самых оживлённых маршрутов, он начинается за станцией Такэда. Подъём занимает около 40 минут. Тропа святилища Хёмаи : подъём по каменной лестнице занимает около 40 минут.

: подъём по каменной лестнице занимает около 40 минут. Тропа Отэмон : ухоженная и не слишком крутая, тропа находится в 15 минутах ходьбы от стоянки Тюфуку.

: ухоженная и не слишком крутая, тропа находится в 15 минутах ходьбы от стоянки Тюфуку. Тропа Минами : начинается южнее станции Такэда, следует по асфальтированной дороге с односторонним движением, обычно закрытой для движения транспорта, вверх по склону горы, далее соединяется с маршрутом Отэмон. Общее время пути составляет около часа.

: начинается южнее станции Такэда, следует по асфальтированной дороге с односторонним движением, обычно закрытой для движения транспорта, вверх по склону горы, далее соединяется с маршрутом Отэмон. Общее время пути составляет около часа. Тропа Ниси: от парковки Ямадзиро-но сато тропа следует по асфальтированной дороге, закрытой для движения транспорта, и соединяется с маршрутом Отэмон. Общее время пути составляет около 40 минут.



Вид на руины с парковки Ямадзиро-но сато

Самый лёгкий способ посетить замок Такэда – сесть на автобус «Тэнку» или на такси от станции до парковок Ямадзиро-но сато или Тюфуку, а затем пройти по короткой пешеходной дорожке к руинам. При походе по любому маршруту стоит учитывать, что у троп нет туалетов или других удобств, а тем, кто хочет полюбоваться видами рано утром, стоит взять фонарик или налобный фонарь.



На территории замка Такэда

Текст и фотографии: Куроива Масакадзу

Фотография к заголовку: Замок Такэда плывёт по морю облаков

Сбор материала, текст и фотографии Nippon.com

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