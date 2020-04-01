Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: замок Кумамото (Кумамото)

Путеводительпо Японии

Замок Кумамото известен не только как один из трёх прекраснейших замков Японии, он славится и красотой цветущей сакуры. Некоторые участки ещё закрыты после разрушительного землетрясения 2016 года, но сакурой на фоне величественного замка можно любоваться с таких туристических объектов, как Сакуранобаба-Дзёсайэн и площадки Ниномару.

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