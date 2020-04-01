Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: замок Кумамото (Кумамото)

Туризм

Замок Кумамото известен не только как один из трёх прекраснейших замков Японии, он славится и красотой цветущей сакуры. Некоторые участки ещё закрыты после разрушительного землетрясения 2016 года, но сакурой на фоне величественного замка можно любоваться с таких туристических объектов, как Сакуранобаба-Дзёсайэн и площадки Ниномару.
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Каждую весну и осень, в сезон цветения сакуры и осенней листвы, на площадке Ниномару замка Кумамото проводятся праздники, во время которых можно ближе познакомиться с богатой историей и культурой Кумамото. Одна из здешних достопримечательностей – выступления Омотэнаси-бусситай, танцоров в самурайских доспехах, которые собираются из призамковых городов со всей страны.

Замок Кумамото (Кумамото)

  • Сорта:сомэи-ёсиноямадзакура, хигодзакура
  • Количество деревьев: 800
  • Период цветения: с конца марта до середины апреля
  • Часы работы: с 8:00 утра до полуночи
  • Вход: места, где требуется плата за вход, сейчас закрыты для публики
  • Адрес: 1-1 Honmaru, Chūō-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
  • Вебсайт: Офицальный путеводитель по Кумамото (на англ. яз)

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Фотография к заголовку: © Замок Кумамото

сакура Кумамото