Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: сакуры в Юноко (Кумамото)

Путеводительпо Японии

«Линия сакуры Юноко» протянулась на пять километров вдоль изрезанной береговой линии моря Яцусиро от центра города Минамата до онсэнов Юноко. Во время сезона сакуры автомобилисты наслаждаются удивительным контрастом ярких розовых цветов сакуры на фоне морской синевы.

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