100 лучших мест любования сакурой в Японии: сакуры в Юноко (Кумамото)
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«Линия сакуры Юноко» протянулась на пять километров вдоль изрезанной береговой линии моря Яцусиро от центра города Минамата до онсэнов Юноко. Во время сезона сакуры автомобилисты наслаждаются удивительным контрастом ярких розовых цветов сакуры на фоне морской синевы.
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Цветами «Линии сакуры Юноко» можно не спеша полюбоваться с парковок соседних парков Исакибана и Вадамисаки, а также с прогулочных катеров, работающих в сезон сакуры на курорте Юноко. Здешние места славятся также живописными закатами.
«Линия сакуры Юноко» (Кумамото)
- Разнообразие: Somei Ёсино
- Количество деревьев: 500
- Когда: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: открыт 24 часа.
- Вход: бесплатный
- Адрес: Хама, Минамата, Кумамото
- Веб-сайт: Туристический гид Кумамото (на англ. языке)
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Фотография к заголовку предоставлена Туристической организацией Минамата