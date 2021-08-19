Замок Биттю-Мацуяма: забытая горная крепость вновь обрела популярность благодаря поселившемуся здесь коту
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Замок Биттю-Мацуяма стоит на вершине горы высотой 430 метров в городе Такахаси в префектуре Окаяма. Это один из двенадцати замков во всей стране, где сохранились первоначальные главные башни, и единственный из них, расположенный на вершине холма. С осени до весны выступающий над равниной холм часто окутывает туман с реки Такахаси, текущей у подножья на запад, и замок как будто плывёт по морю облаков.
В последние годы почему-то растёт интерес к «замкам в небе» – замку Такэда в преф. Хёго, известного как «японский Мачу-Пикчу», замку Этидзэн-Оно в префектуре Фукуи и замку Цувано в префектуре Симанэ. Многие из них лежат в руинах, и Битт.-Мацуяма с его неповреждённой главной башней является счастливым исключением. Его показали во вступительных титрах японского исторического сериала «Санада-мару», вышедшего в эфир в 2016 году, что вызвало рост общественного интереса к уникальным горным замкам.
Знаменитый неприступный замок
Замок Биттю-Мацуяма находится на вершине горы Комацу, одной из четырёх вершин хребта Гагю. История замка начинается с укреплений рода Акиба, построенных в период Камакура (1192-1333) на самой северной горе Омацу (470 м). Мимура Мототика, военачальник периода феодальных войн, преобразовал их в крепость на трёх вершинах. Строительство нынешнего замка было завершено в 1683 году, когда глава владений Биттю-Мацуяма Мидзуноя Кацутака в течение трёх лет восстановил крепость.
Чтобы подняться по крутой 1,5-километровой горной тропе от призамкового города у подножья горы до главных ворот, потребуется около часа. По дороге вы увидите руины двух башен, которые, как предполагают, в том числе использовались для передачи информации между городом и замком на горе при помощи барабанов. Вокруг главных ворот из скалы поднимаются каменные стены высотой более десяти метров. В глинобитных стенах устраивались узкие бойницы для стрельбы из луков и ружей. Каменная лестница, ведущая к остаткам третьего и второго кольца укреплений (ни-но мару и сан-но мару), несколько раз поворачивает, чтобы замедлить продвижение врага. Главная башня, защищённая башнями и ограждениями, на первый взгляд кажется трёъярусной, но на самом деле представляет собой двухэтажную постройку с двумя структурными уровнями. Этот знаменитый замок выглядит действительно неприступным.
После исчезновения рода Мидзуноя в 1693 году замок какое-то время находился в руках Асано Наганори, правителя княжества Ако в провинции Харима, известного по пьесе «Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура). Его вассал Оиси Кураносукэ управлял замком в течение года, после чего замок перешёл к роду Андо и роду Исикава. С 1744 года до конца сёгуната он в течение восьми поколений принадлежал роду Итакура.
Школьники носят черепицу и помогают в реставрационных работах
После реставрации Мэйдзи в 1868 году все замки были переданы в ведение Министерства армии, а в 1873 году было принято постановление об утилизации замков. За исключением замков в крупных городах, которые могли использоваться в качестве военных объектов, они должны были быть проданы для использования муниципалитетами или школами. Замок Биттю-Мацуяма был заброшен – в отличие от многих других замков, эта неприступная горная крепость не занимала ценную земельную площадь в центре города. Было бы слишком дорого демонтировать его даже для получения стройматериалов, поэтому его оставили как есть, и он постепенно разрушался.
Замок Биттю-Мацуяма был забыт примерно в течение 60 лет, а вновь вспомнили о нём благодаря энтузиазму учителя средней школы. В первые годы периода Сёва (1926-1989) учитель истории Синано Томохару был переведен в среднюю школу Такахаси префектуры Окаяма и пришёл в ужас, когда посетил то, что осталось от знаменитого горного замка. Многие башни лежали в руинах, а внутри оказавшейся на грани разрушения главной башни жили обезьяны.
Осознавая историческое значение замка, Синано занялся проектом Биттю-Мацуяма, начав с описания. Он бесчисленное количество раз поднимался на гору со своим сыном и друзьями, прося их помочь с измерениями и создавая собственный план с подробными записями структуры крепости и результатами измерений. В 1930 году он опубликовал книгу «Замок Биттю-Мацуяма и его призамковый город». Книга, увидевшая свет благодаря энтузиазму и усилиям Синано, помогла осознать людям, что у них на вершине горы спит «местное сокровище». Это привело к созданию Общества сохранения Такахаси для восстановления замка. В 1939 году город Такахаси выделил бюджет, и было принято решение начать разборку и ремонт цитадели и восстановление глинобитных стен.
Из-за недостатка средств и трудностей с доставкой материалов в горный замок работы шли медленно. Самой большой проблемой оказалась доставка 20 000 штук черепицы. На помощь пришли местные дети – во время летних каникул ученики начальной и старшей школы поднимались по крутой горной тропе, неся черепицу на спине. Энтузиазм одного человека воспламенил целый город, и в 1940 году реставрация величественного замка Биттю-Мацуяма была завершена. После этого дважды проводился капитальный ремонт, завершившийся в 1960 и 2002 годах.
Кот, нынешний правитель замка
Замок Биттю-Мацуяма стал главным туристическим центром Такахаси, настоящим местным сокровищем, а в последние годы бум «небесных замков» и появление замка в телесериале также помогли повысить интерес к нему. Несмотря на это, количество посетителей какое-то время не росло. Сильные ливни, которые нанесли огромный ущерб в западной части Японии в июле 2018 года, также сильно ударили по Такахаси, вызвав здесь оползни и наводнения, когда река вышла из берегов.
На помощь в эти тяжелые времена пришел рыже-белый бродячий кот. Сначала он выпросил поесть, смотритель поделился с ним своим бэнто, и кот после ужасных ливней решил поселиться в замке. В декабре Туристическая ассоциация города Такахаси присвоила ему титул «Повелителя замка». Впервые он появился в районе третьего кольца укреплений (Сан-но мару), и его назвали Сандзюро, Кот-повелитель замка, в том числе и в честь Тани Сандзюро, знаменитого главы седьмого подразделения полиции сёгуната Синсэнгуми, который был родом из Мацуяма в земле Биттю. Коту нравится, когда посетители его гладят, он громко мурлычет и совершенно не обращает внимания на съемочные группы и фотографирующих его туристов, беспечно расхаживая по замку, как настоящий правитель. Благодаря популярности Сандзюро среди любителей кошек количество посетителей замка выросло, превысив уровень, который был до ливней.
Неприступный когда-то горный замок оказался заброшен на долгие годы, но ожил благодаря энтузиазму учителя и появлению Кото-правителя замка. Возможно, из-за того, что он опечален сокращением потока посетителей из-за пандемии COVID-19, Сандзюро чаще требует объятий от своего вассала, смотрителя замка. Мы надеемся, что после того, как эпидемия уйдёт в прошлое, вы посетите замок Биттю-Мацуяма, чтобы полюбоваться старинной крепостью и отдать дань уважения коту-правителю этого замка.
Сбор материала, текст и фотографии Nippon.com
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