Замок Биттю-Мацуяма: забытая горная крепость вновь обрела популярность благодаря поселившемуся здесь коту

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Окружённый морем облаков замок Биттю-Мацуяма, расположенный в городе Такахаси префектуры Окаяма, до сих пор выглядит так, каким он был в период Эдо. В последние годы он вновь обрёл популярность благодаря коту Сандзюро, новому «повелителю замка», а до того о нём нечасто вспоминали даже местные жители.

Замок Биттю-Мацуяма стоит на вершине горы высотой 430 метров в городе Такахаси в префектуре Окаяма. Это один из двенадцати замков во всей стране, где сохранились первоначальные главные башни, и единственный из них, расположенный на вершине холма. С осени до весны выступающий над равниной холм часто окутывает туман с реки Такахаси, текущей у подножья на запад, и замок как будто плывёт по морю облаков.



Город Такахаси, окутанный облаками, и парящий над ним замок Биттю-Мацуяма, сфотографированный со смотровой площадки



Удивительно наблюдать завораживающий пейзаж, не изменившийся с периода Эдо

В последние годы почему-то растёт интерес к «замкам в небе» – замку Такэда в преф. Хёго, известного как «японский Мачу-Пикчу», замку Этидзэн-Оно в префектуре Фукуи и замку Цувано в префектуре Симанэ. Многие из них лежат в руинах, и Битт.-Мацуяма с его неповреждённой главной башней является счастливым исключением. Его показали во вступительных титрах японского исторического сериала «Санада-мару», вышедшего в эфир в 2016 году, что вызвало рост общественного интереса к уникальным горным замкам.



Обработанный компьютерной графикой вид главных ворот использовался в заглавных титрах сериала «Санада-мару». Каменная лестница идёт с изгибом, чтобы не позволить атаковать замок в лоб

Знаменитый неприступный замок

Замок Биттю-Мацуяма находится на вершине горы Комацу, одной из четырёх вершин хребта Гагю. История замка начинается с укреплений рода Акиба, построенных в период Камакура (1192-1333) на самой северной горе Омацу (470 м). Мимура Мототика, военачальник периода феодальных войн, преобразовал их в крепость на трёх вершинах. Строительство нынешнего замка было завершено в 1683 году, когда глава владений Биттю-Мацуяма Мидзуноя Кацутака в течение трёх лет восстановил крепость.



Даже по современной пешеходной тропе подняться к замку не слишком просто, чтобы пройти 700 метров от автостоянки на перевале Фуиго, расположенной на половине пути вверх по склонам хребта Гагю, потребуется около 20 минут



Город Такахаси утопает в тумане, как видно с места, где находилась башня Накатайко, «Средний барабан». Руины башни Симотайко, «Нижний барабан», находятся недалеко от перевала Фуиго

Чтобы подняться по крутой 1,5-километровой горной тропе от призамкового города у подножья горы до главных ворот, потребуется около часа. По дороге вы увидите руины двух башен, которые, как предполагают, в том числе использовались для передачи информации между городом и замком на горе при помощи барабанов. Вокруг главных ворот из скалы поднимаются каменные стены высотой более десяти метров. В глинобитных стенах устраивались узкие бойницы для стрельбы из луков и ружей. Каменная лестница, ведущая к остаткам третьего и второго кольца укреплений (ни-но мару и сан-но мару), несколько раз поворачивает, чтобы замедлить продвижение врага. Главная башня, защищённая башнями и ограждениями, на первый взгляд кажется трёъярусной, но на самом деле представляет собой двухэтажную постройку с двумя структурными уровнями. Этот знаменитый замок выглядит действительно неприступным.



Крепкая каменная стена вокруг остатков главных ворот включает естественный скальный фасад



Восточная глинобитная стена третьей одиночной башни Сан-но-хира ягура признана важным национальным культурным достоянием. Горизонтальная часть построена в период Эдо, во время перестройки укреплений её удлинили вдоль каменных ступеней



Главная башня, вид со второго кольца укреплений ни-но мару. Пятая башня (в центре) и шестая башня (слева) перед цитаделью были отреставрированы в 1997 году

После исчезновения рода Мидзуноя в 1693 году замок какое-то время находился в руках Асано Наганори, правителя княжества Ако в провинции Харима, известного по пьесе «Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура). Его вассал Оиси Кураносукэ управлял замком в течение года, после чего замок перешёл к роду Андо и роду Исикава. С 1744 года до конца сёгуната он в течение восьми поколений принадлежал роду Итакура.

Школьники носят черепицу и помогают в реставрационных работах

После реставрации Мэйдзи в 1868 году все замки были переданы в ведение Министерства армии, а в 1873 году было принято постановление об утилизации замков. За исключением замков в крупных городах, которые могли использоваться в качестве военных объектов, они должны были быть проданы для использования муниципалитетами или школами. Замок Биттю-Мацуяма был заброшен – в отличие от многих других замков, эта неприступная горная крепость не занимала ценную земельную площадь в центре города. Было бы слишком дорого демонтировать его даже для получения стройматериалов, поэтому его оставили как есть, и он постепенно разрушался.

Замок Биттю-Мацуяма был забыт примерно в течение 60 лет, а вновь вспомнили о нём благодаря энтузиазму учителя средней школы. В первые годы периода Сёва (1926-1989) учитель истории Синано Томохару был переведен в среднюю школу Такахаси префектуры Окаяма и пришёл в ужас, когда посетил то, что осталось от знаменитого горного замка. Многие башни лежали в руинах, а внутри оказавшейся на грани разрушения главной башни жили обезьяны.



Гордая крепость и важное национальное культурное достояние на вершине скалы – удивительно, что она оказалась на грани разрушения



Двухъярусная башня за главной цитаделью также является ценным национальным культурным достоянием. Идя по тропе на север, через руины замка Омацуяма можно дойти до смотровой площадки у руин укреплений Тэндзин-но мару на самой высокой вершине хребта Гагю высотой 480 метров

Осознавая историческое значение замка, Синано занялся проектом Биттю-Мацуяма, начав с описания. Он бесчисленное количество раз поднимался на гору со своим сыном и друзьями, прося их помочь с измерениями и создавая собственный план с подробными записями структуры крепости и результатами измерений. В 1930 году он опубликовал книгу «Замок Биттю-Мацуяма и его призамковый город». Книга, увидевшая свет благодаря энтузиазму и усилиям Синано, помогла осознать людям, что у них на вершине горы спит «местное сокровище». Это привело к созданию Общества сохранения Такахаси для восстановления замка. В 1939 году город Такахаси выделил бюджет, и было принято решение начать разборку и ремонт цитадели и восстановление глинобитных стен.

Из-за недостатка средств и трудностей с доставкой материалов в горный замок работы шли медленно. Самой большой проблемой оказалась доставка 20 000 штук черепицы. На помощь пришли местные дети – во время летних каникул ученики начальной и старшей школы поднимались по крутой горной тропе, неся черепицу на спине. Энтузиазм одного человека воспламенил целый город, и в 1940 году реставрация величественного замка Биттю-Мацуяма была завершена. После этого дважды проводился капитальный ремонт, завершившийся в 1960 и 2002 годах.



Внутри главной башни находится выставочное пространство. В задней части второго этажа находится домашний синтоистский алтарь, постройка отличается необычным расположением печи на первом этаже



На редких фотографиях времён реставрации замка можно увидеть, как школьницы несут черепицу на спине

Кот, нынешний правитель замка

Замок Биттю-Мацуяма стал главным туристическим центром Такахаси, настоящим местным сокровищем, а в последние годы бум «небесных замков» и появление замка в телесериале также помогли повысить интерес к нему. Несмотря на это, количество посетителей какое-то время не росло. Сильные ливни, которые нанесли огромный ущерб в западной части Японии в июле 2018 года, также сильно ударили по Такахаси, вызвав здесь оползни и наводнения, когда река вышла из берегов.

На помощь в эти тяжелые времена пришел рыже-белый бродячий кот. Сначала он выпросил поесть, смотритель поделился с ним своим бэнто, и кот после ужасных ливней решил поселиться в замке. В декабре Туристическая ассоциация города Такахаси присвоила ему титул «Повелителя замка». Впервые он появился в районе третьего кольца укреплений (Сан-но мару), и его назвали Сандзюро, Кот-повелитель замка, в том числе и в честь Тани Сандзюро, знаменитого главы седьмого подразделения полиции сёгуната Синсэнгуми, который был родом из Мацуяма в земле Биттю. Коту нравится, когда посетители его гладят, он громко мурлычет и совершенно не обращает внимания на съемочные группы и фотографирующих его туристов, беспечно расхаживая по замку, как настоящий правитель. Благодаря популярности Сандзюро среди любителей кошек количество посетителей замка выросло, превысив уровень, который был до ливней.



Сандзюро отдыхает у каменной стены. Сейчас в связи с COVID-19 его нельзя погладить



У Сандзюро есть своя резиденция прямо перед крепостью

Неприступный когда-то горный замок оказался заброшен на долгие годы, но ожил благодаря энтузиазму учителя и появлению Кото-правителя замка. Возможно, из-за того, что он опечален сокращением потока посетителей из-за пандемии COVID-19, Сандзюро чаще требует объятий от своего вассала, смотрителя замка. Мы надеемся, что после того, как эпидемия уйдёт в прошлое, вы посетите замок Биттю-Мацуяма, чтобы полюбоваться старинной крепостью и отдать дань уважения коту-правителю этого замка.



Сандзюро стал движущей силой пиар-кампании города Такахаси, являясь темой множества местных товаров и даже героем книг. Муниципальные власти даже предлагают номерные таблички для мопедов с его изображением!

Сбор материала, текст и фотографии Nippon.com

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