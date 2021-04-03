Расходы на домашних животных в Японии: собаки обходятся вдвое дороже кошек

Людям, у которых есть домашние животные, подчас приходится держать кондиционер постоянно включённым, устраивать для питомцев удобную кровать, несколько туалетов, которые они могут использовать под настроение, покупать еду, соответствующую их возрасту и физическому состоянию. Тем не менее, хозяева счастливы, ведь животные – важные члены семьи.

Согласно опросу, проведенному компанией страхования домашних животных Anicom Insurance, расходы на собак в 2020 году составили 347 104 йен, что на 13,1% больше по сравнению с предыдущим годом, и 164 835 йен, на 3,9% больше показателя 2019 года. В обоих случаях расходы выросли, при этом вырос разрыв в расходах на кошек и собак – на собак тратят более чем вдвое больше, чем на кошек.

Опрос проводился методом интернет-анкетирования клиентов страховой компании, ответы были получены от 3532 человек.

Самой большой статьёй расходов как для собак, так и для кошек была еда и подкормка, 64 745 йен для собак и 42 925 йен для кошек. Кроме того, затраты на лечение травм и болезней увеличились более чем на 30%, у собак на 34,7% до 60 430 йен, у кошек на 33,1% до 31 848 йен. Представители компании предполагают, что с увеличением числа работающих на дому из-за эпидемии коронавируса и влияние призывов оставаться дома увеличилось время, проводимое дома с животными, и хозяева чаще стали обращаться в клиники, замечая небольшие изменения состояния домашних животных.

На вопрос о статьях расходов, на которые хозяева тратят больше, чем на аналогичные нужды для себя самих, 32,9% назвали стрижку, а 30,8% – медицинские расходы. В частности, респонденты комментировали: «Я делаю стрижку раз в два-три месяца, но моей собаке делаю тримминг каждый месяц», «Часто вожу на медицинские осмотры и активно лечу даже незначительные недомогания».



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Фотография к заголовку: PIXTA

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