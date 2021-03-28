Что делать с домашними любимцами во время стихийного бедствия? Данные опроса показывают: не все владельцы готовы ответить на этот вопрос

Что делать с домашними любимцами во время стихийного бедствия? Данные опроса показывают: не все владельцы готовы ответить на этот вопросОбщество Стихийные бедствия
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Токийская компания Ipet Insurance, занимающаяся страхованием домашних животных, провела анкетный опрос владельцев 1041 собаки и кошки, чтобы выяснить степень осведомлённости о действиях в случае стихийных бедствий. Хотя в наше время климат становится всё более непредсказуемым, всего около 20% владельцев домашних животных представляют, что делать с ними в чрезвычайной ситуации.
На вопрос о конкретных мерах те, кто ответили, что принимают меры на случай стихийных бедствий, 59% респондентов с собаками ответили, что учат выполнять базовые приказы, такие как «Жди!» и «Сидеть!». Около 50% владельцев собак и кошек сказали, что приучают животных находиться в клетке или запаслись необходимыми товарами для домашних животных на случай стихийных бедствий.
Немногим более 20% респондентов ответили, что знают ближайшее место эвакуации в случае стихийного бедствия, куда они могут пойти вместе с животным, то есть большинство не знают о таких местах. У тех, кто знают о местах эвакуации с животными, спросили о системе эвакуации в таких местах. Только 30% из них ответили, что животные будут вместе с ними в здании, 50% – что в здание животных не допустят, и ещё почти 20% ответили «Не знаю».
О каких возможных проблемах в эвакуации беспокоятся владельцы животных? Выяснилось, что около 60% владельцев собак и кошек примерно одинаково переживают, не возникнут ли проблемы при встрече с другими людьми и другими домашними животными, а также о том, как будут животные использовать туалет в непривычном месте.
С июня 2022 года продавцы домашних животных будут обязаны микрочипировать своих животных для предотвращения их потери. 32,6% владельцев собак и 16,8% владельцев кошек ответили, у их питомцев микрочип установлен, и оба показателя увеличились на 5 процентных пунктов по сравнению с опросом прошлого года.
При этом во многих случаях люди не сами устанавливали микрочипы из чувства ответственности или в качестве меры против потери, а приобретали животных с уже установленными микрочипами. В Ipet Insurance предполагают, что продавцы уже сами начали принимать меры ещё до вступления в силу закона об обязательном микрочипировании сейчас, когда в условиях эпидемии коронавируса спрос на животных растёт.
Фотография к заголовку: PIXTA
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