[Видео] Пять лет после землетрясения в Кумамото: главная башня замка полностью восстановлена

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Башня замка Кумамото в районе Тюо города Кумамото, которая была серьёзно повреждена землетрясением в Кумамото в 2016 году, через пять лет полностью восстановлена (съёмка с дрона) [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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