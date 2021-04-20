[Видео] Пять лет после землетрясения в Кумамото: главная башня замка полностью восстановлена

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Башня замка Кумамото в районе Тюо города Кумамото, которая была серьёзно повреждена землетрясением в Кумамото в 2016 году, через пять лет полностью восстановлена (съёмка с дрона) [Видеоцентр Jiji Press]

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